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"Вимкнути звук"

Через шість років хлопець, який відбував ув'язнення за вбивство своїх батьків, достроково виходить на свободу. Іспанський серіал, сповнений таємниць, розкриває загадки. Протягом всього слідства головний герой не висловив жодного слова про свій злочин і не намагався виправдати себе. Тепер за ним спостерігає психолог, щоб оцінити його потенційну небезпеку для суспільства.

"Вимкнути звук": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов і смерть"

Техас, 1980 рік. Дві сусідки, Кенді Монтгомері та Бетті Гор, мало в чому відрізняються одна від одної. Обидві з великою увагою ставляться до свого дому, беруть участь у церковному хорі, а їхні дочки є найкращими подругами. Проте одна з них скоює вбивство, яке шокує всю країну та ламає життя обох родин.

"Любов і смерть": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Уроки хімії"

Телеведуча кулінарного шоу насолоджується прихильницями та високим соціальним статусом. Проте це не завжди було так. Драматичну історію цієї блондинки із видатними здібностями розповість ретро-серіал з феміністичним підтекстом і винятковим рейтингом.

Уже з перших кадрів із телезіркою, глядачі переносяться у минуле, де талановита хімік-жінка миє колби та витримує сексистське оточення колег, які не визнають Елізабет вченою.

"Уроки хімії": дивіться онлайн трейлер серіалу