3 самых интересных новых мультфильма, которые стоит посмотреть с детьми на выходных

Выходные являются прекрасным временем для совместного отдыха. Можно весело провести время всей семьей, а одним из вариантов является просмотр интересного мультфильма, который подарит незабываемые эмоции всем членам семьи.

Анимация сегодня удивляет не только яркими картинками, но и глубокими сюжетами. 24 Канал собрал последние мультфильмы, которые стоит посмотреть с детьми в выходные.

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"Догмен: Пушистая справедливость"

Офицер полиции Найт и его верный пес Грег ничего не боялись и всегда были готовы помочь каждому, кто об этом попросит. Но когда они получили ранения на работе, спасительная операция спасла обоих и изменила историю.

На свет появился гибрид собаки и полицейского – Людопес. Он должен защищать и служить. Ну по крайней мере бороться со злым котом Пити.

"Догмен: Пушистая справедливость": смотрите трейлер онлайн

"Дикий робот"

Грузовой корабль терпит крушение, поэтому на диком острове оказывается единственный, выживший – робот по имени Роз. Ему приходится не только адаптироваться к неожиданным обстоятельствам и выживать, но и учиться у дикой природы.

Сперва жители острова видят в Роз угрозу, но впоследствии робот находит путь к сердцам зверей. И становится настоящим защитником для сироты-гусенка.

"Дикий робот": смотрите трейлер онлайн

"Зачарованные"

Мультфильм рассказывает об увлекательном и волшебном путешествии принцессы Эллиан. Неизвестная и злобная сила накладывает на ее королевство Лумбрию страшное заклинание. Родителей Эллиан превращают в ужасающих существ, а успешную страну поглощает хаос и неопределенность.

Именно принцесса должна взять на себя задачу: вернуть родителям их настоящий вид и добиться мира для своего королевства.

"Зачарованные": смотрите трейлер онлайн