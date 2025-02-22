Анімація сьогодні дивує не тільки яскравими картинками, але й глибокими сюжетами. 24 Канал зібрав останні мультфільми, які варто подивитися з дітьми у вихідні.

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"Людопес"

Офіцер поліції Найт та його вірний собака Грег нічого не боялися та завжди були готові допомогти кожному, хто про це попросить. Та коли вони отримали поранення на роботі, рятівна операція врятувала обох та змінила історію.

На світ з'явився гібрид собаки та поліціянта – Людопес. Він повинен захищати й служити. Ну принаймні боротися з лихим котом Піті.

"Людопес": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Вантажний корабель зазнає аварії, тому на дикому острові опиняється єдиний, хто вижив – робот на ім'я Роз. Йому доводиться не тільки адаптовуватися до несподіваних обставин і виживати, але й вчитися у дикої природи.

Спершу мешканці острова бачать у Роз загрозу, але згодом робот знаходить шлях до сердець звірів. І стає справжнім захисником для сироти-гусеняти.

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн

"Зачаровані"

Мультфільм розповідає про захопливу та чарівну мандрівку принцеси Елліан. Невідома та злісна сила накладає на її королівство Лумбрію страшне закликання. Батьків Елліан перетворюють на страхітливих істот, а успішну країну поглинає хаос і невизначеність.

Саме принцеса мусить взяти на себе завдання: повернути батькам їхній справжній вигляд та домогтися миру для свого королівства.

"Зачаровані": дивіться трейлер онлайн