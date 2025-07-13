Кино 24 собрал новые мультфильмы, которые подарят хорошие эмоции всей семье. Здесь и остроумный юмор, и увлекательные приключения, и важные ценности.

К слову Приключения, свобода и много солнца: 3 новых украинских фильма для летнего настроения

"Кейпоп-охотницы на демонов"

Фильм рассказывает о кейпоп-группе девушек, участницы которой живут двойной жизнью. Днем они звезды сцены, а ночью девушки становятся охотницами на демонов. Они противостоят своим соперникам – бойз-бенду Saja Boys, чьи участники на самом деле и являются демонами.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн

"Элио"

Юный мальчик Элио всегда мечтал, чтобы его похитили инопланетяне. В один день его желание осуществляется – инопланетный корабль забирает парня, потому что считает, что тот представляет всю Земную расу. Ему теперь предстоит пройти испытания, найти друзей и понять больше о себе.

"Элио": смотрите трейлер онлайн

"Шелдон Планктон: Фильм"

Планктон, который все еще мечтает завоевать мир, возвращается к управлению своего ресторана. Его жена Карен решает, что хочет властвовать над всеми без своего мужа. Планктону не удается остановить жену, поэтому он вместе с Губкой Бобом отправляется на поиски ответов.

"Шелдон Планктон: Фильм": смотрите трейлер онлайн

"Догмен: Пушистая справедливость"

Когда полицейский и его собака получают ранения, хирургическая операция навсегда связывает их вместе. Теперь рождается Людопес, который так же хочет служить своей стране. Он хочет проявиться перед руководителем, поэтому готов на очередное приключение.

"Догмен: Пушистая справедливость": смотрите трейлер онлайн

"Дикий робот"

Умный робот по имени Роз после аварии оказывается на диком острове. Его создали для упорядоченного мира, но теперь он оказался в опасной природе. Герой должен не просто выживать, но учиться и адаптироваться. Со временем он даже находит путь к сердцам зверей.

"Дикий робот": смотрите трейлер онлайн