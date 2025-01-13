За последнее время вышло немало удачных фильмов об истории любви и романтике в паре, что доказывает, что мелодрамы не покидают трендов в кино. 24 Канал собрал новые романтические ленты, которые стоит посмотреть.
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"Покажи мне Луну"
Режиссер: Грег Берланти
Рейтинг IMDb: 6.6
События фильма происходят в 1961 году, когда президент США объявил - в течение десятилетия американцы смогут отправить человека на Луну. Программа полетов в космос "Аполлон" начинается неудачно из-за аварий и большого бюджета.
Поэтому NASA нанимают специалиста по маркетингу Келли Джонс, чтобы улучшить имидж программы и снять фильм о фальшивой высадке на Луну. У нее развиваются отношения с руководителем миссии Коулом Дэвисом.
"Покажи мне Луну": смотрите трейлер онлайн
"Мысль о тебе"
Режиссер: Майкл Шоуолетер
Рейтинг IMDb: 6.3
40-летняя Солен, которая руководит картинной галереей и сама воспитывает дочь после измены мужа, едет на фестиваль Коачелла. Там она случайно знакомится с юным музыкантом из популярного бойз-бэнда.
Несмотря на разницу в возрасте между ними начинается бурный роман, однако впоследствии пара понимает, что живет в разных мирах. К тому же им приходится скрывать роман от коллег и журналистов.
"Мысль о тебе": смотрите трейлер онлайн
"Кто-то вроде тебя"
Режиссер: Тайлер Рассел
Рейтинг IMDb: 5.8
Молодой архитектор Доусон теряет свою лучшую подругу. Убитый горем мужчина в больнице узнает, что у девушки могла быть сестра. Он отправляется на поиски ее тайной сестры-близняшки. Доусон не ожидает, что на этом пути столкнется с чувствами.
"Кто-то вроде тебя": смотрите трейлер онлайн