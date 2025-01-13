За останній час вийшло чимало вдалих фільмів про історії кохання та романтику в парі, що доводить, що мелодрами не покидають трендів у кіно. 24 Канал зібрав нові романтичні стрічки, які варто подивитися.

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"Забери мене на Місяць"

Режисер: Грег Берланті

Рейтинг IMDb: 6.6

Події фільму відбуваються у 1961 році, коли президент США оголосив - протягом десятиліття американці зможуть відправити людину на Місяць. Програма польотів у космос "Аполлон" починається невдало через аварії та чималий бюджет.

Тож NASA наймають спеціаліста з маркетингу Келлі Джонс, щоб покращити імідж програми та зняти фільм про фальшиву висадку на місяць. У неї розвиваються стосунки з керівником місії Коулом Девісом.

"Забери мене на Місяць": дивіться трейлер онлайн

"Думка про тебе"

Режисер: Майкл Шоуолетер

Рейтинг IMDb: 6.3

40-річна Солен, яка керує картинною галереєю та сама виховує доньку після зради чоловіка, їде на фестиваль Коачелла. Там вона випадково знайомиться з юним музикантом з найпопулярнішого бойз-бенду.

Попри різницю у віці між ними починається бурхливий роман, однак згодом пара розуміє, що живе у різних світах. До того ж їм доводиться приховувати роман від колег та журналістів.

"Думка про тебе": дивіться трейлер онлайн

"Хтось на кшталт тебе"

Режисер: Тайлер Рассел

Рейтинг IMDb: 5.8

Молодий архітектор Доусон втрачає свою найкращу подругу. Вбитий горем чоловік у лікарні дізнається, що в дівчини могла бути сестра. Він вирушає на пошуки її таємної сестри-близнючки. Доусон не очікує, що на цьому шляху стикнеться з почуттями.

"Хтось на кшталт тебе": дивіться трейлер онлайн