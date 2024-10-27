Стриминговой платформе Netflix всегда есть что предложить своим поклонникам. Кино 24 подготовил подборку новых романтических фильмов, которые уже можно посмотреть на сервисе.

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"Одинокая планета"

Фильм рассказывает историю любви известной писательницы Кэтрин Лоу и харизматичного финансиста Оуэна Брофи. Женщина не может дописать свою книгу на фоне тяжелого разрыва и стресса. Однако знакомство с Оуэном в Марокко меняет жизнь героини. Мужчина приехал на отдых вместе со своей девушкой, писательницей Лили. Во время пребывания в городе Оуэн и Кэтрин проводят все больше времени вместе. Когда женщина понимает, что дружба перерастает в роман, то ей придется сделать важный выбор.

"Одинокая планета": смотрите трейлер онлайн

"Счастье – это..."

Успешная предпринимательница Принцесс ожидает свой юбилей – уже совсем скоро ей исполнится 40 лет. Накануне женщина узнала, что ее экс-супруг нашел новую возлюбленную, поэтому теперь главная героиня убита горем. Принцесс мечтает о спокойном семейном празднике, на который придут только самые близкие. Однако лучшая подруга героини другого мнения. Грандиозный сюрприз переворачивает жизнь Принцесс с ног на голову, а непредсказуемые события начинают ее преследовать. Вечеринка оказалась незабываемой не только для именинницы, но и для всех присутствующих. Теперь героям придется решить все конфликты и выяснить отношения друг с другом.

"Счастье – это...": смотрите трейлер онлайн

"Когда замирает сердце"

Третий сезон сериала еще больше приоткроет завесу отношений Чарли и Ника. Они познакомились в школе, впоследствии стали друзьями, а через некоторое время поняли, что любят друг друга. Теперь отношения героев выходят на новый уровень, но в то же время появляется новое препятствие – выражения своих истинных чувств. Сезон обещает еще больше раскрыть романы друзей Ника и Чарли и показать красоту подростковой любви.

"Когда замирает сердце": смотрите трейлер онлайн

Если вы до сих пор не знаете, как приятно провести вечер с любимым человеком, то выбирайте ленту из предложенного перечня и смотрите ее вместе. Наслаждайтесь просмотром и окунитесь в мир романтического кино.