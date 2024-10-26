Редакция Кино 24 собрала короткие сериалы, состоящие менее чем из 8 эпизодов. С ними легко можно справиться за выходные, а после просмотра эмоции будут такие, как будто вы посмотрели остросюжетное многосерийное шоу.

Интересно Эти истории произвели фурор в сети: 3 новейших украинских сериала, которые можно посмотреть онлайн

"Обманчивая любовь"

Количество серий: 6

Итальянская романтическая драма рассказывает о 60-летней состоятельной женщине Габриэлле и ее отношениях с Элиа – значительно младшим мужчиной, ровесником ее младшего ребенка. Всю жизнь Габриэлла посвящала своей семье, поэтому влечение к Элиа разжигает в ней желание и невиданные ранее чувства.

Однако дети Габриэллы скептически относятся к роману матери. Они подозревают, что мужчина имеет скрытые мотивы. Габриэлле придется выбирать между своими детьми и собственным счастьем.

"Обманчивая любовь": смотрите трейлер онлайн

"Надзиратель"

Количество серий: 7

В центре сюжета – семейство Бенноков, которые в поисках комфортной жизни перебрались на новое место жительства в Нью-Джерси. Неизвестный преступник теперь превращает их жизнь в кошмар. Он присылает паре жуткие и угрожающие письма, в которых называет себя Наблюдателем.

Сериал основан на реальных событиях, случившихся в 2015 году и ставших пересказываться в легендах.

"Надзиратель": смотрите трейлер онлайн

"Анатомия скандала"

Количество серий: 6

Влиятельный политик Джеймс женат на любящей женщине Софи. Их жизнь кардинально меняется, когда Джеймса обвиняют в изнасиловании. Супруги внезапно оказываются в центре внимания. Софи убеждена, что ее муж не виноват. Но адвокатка, которая защищает потерпевшую, готова пойти на все, чтобы наказать мужа.

Это экранизация одноименного романа Сары Воган. Создатели называют шоу психологическим триллером, события которого разворачиваются в офисах Вестминстера.

"Анатомия скандала": смотрите трейлер онлайн