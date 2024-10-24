Эти сериалы порадуют вас острыми сюжетами, яркими персонажами и непредсказуемыми поворотами. На Кино 24 вы найдете как мелодрамы, так и детективы, которые поднимут настроение и захватят ваши мысли.

Смотрите также Ее просто не узнать: где сейчас и как изменилась внучка Женя из "Сватов"

Новые украинские сериалы, которые вам понравятся

"Узнай меня"

"Узнай меня" – это трогательная история о молодой девушке, по имени Вера, чей мир кардинально меняется после того, как она влюбляется в женатого мужчину. Ее чувства оказываются не только источником радости, но и больших испытаний. Однако все приобретает новое направление, когда ужасная авария заставляет Веру переосмыслить свою жизнь.

Эта трагедия становится поворотным моментом, после которого Вера находит в себе силы, чтобы собраться и начать все сначала. Она выбирает новую идентичность – теперь она Алиса, готова к переменам и новым вызовам. Алиса больше не боится трудностей и готова встретить все, что приготовила ей жизнь.

"Узнай меня": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хрустальные источники"

Сюжет мелодрамы "Кришталеві джерела" знакомит зрителей с Лизой Кохач, преподавателем детской хореографии. Однажды в ее танцевальную студию приходит Зоряна Столяр, которая приводит свою 10-летнюю дочь Нелю на тренировку. Между Лизой и Нелей быстро завязываются дружеские отношения, и вскоре они начинают общаться не только в студии, но и за ее пределами.

Но радость и спокойствие враз нарушаются трагедией – Зоряна погибает в автомобильной аварии. Лиза узнает об этом от свекра Зоряны. Однако, самым большим шоком становится новость, что Зоряна была ее родной сестрой по отцу, о существовании которой Лиза никогда не хотела знать. Это открытие переворачивает ее жизнь с ног на голову.

"Хрустальные источники": смотрите онлайн трейлер сериала

После трагедии Лиза оказывается в заброшенном доме на берегу живописного озера "Кришталеві джерела", который достается ей как опекунше Нели. Однако на дом и на девочку есть еще один претендент – дядя Нели Михаил Столяр. Они оказываются под одной крышей, и борьба за опеку над девочкой приводит к напряженным и эмоциональным конфликтам.

"Две сестры"

В центре сюжета оказываются две сестры – Вера и Александра, которые представляют совершенно разные подходы к жизни.

Вера – это принципиальная, сдержанная и старательная девушка, которая учится в медицинском институте. Ее настойчивость и преданность учебе поражают, ведь она параллельно работает, чтобы финансировать свое обучение.

В противовес Вере, Александра – оживленная, амбициозная и решительная. Она не боится использовать любые средства для достижения своих целей, стремясь сбежать из провинции и обеспечить себе комфортную жизнь в большом городе. Александра мечтает о светлой карьере и ярких возможностях, что ведет к ее готовности идти на риск ради достижения своих амбиций.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

Соперничество между сестрами становится все более напряженным, ведь их взгляды на жизнь кардинально различаются. Эти конфликты приводят к сложным и эмоциональным моментам в их отношениях. Смогут ли они найти общий язык и понять друг друга, или их различия станут препятствием на пути к примирению? Эта история исследует не только семейные отношения, но и вопрос выбора, жертвы и настоящих ценностей в жизни.