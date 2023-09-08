Вас ждет второй сезон "Колеса времени" с талантливой Розамунд Пайк, а также третий сезон "Утреннего шоу" с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Не забудьте пометить эти даты в своем календаре, чтобы не пропустить наиболее ожидаемые проекты этой осенью!

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5 самых ожидаемых сериалов сентября 2023 года

"Колесо времени", 2 сезон

Дата премьеры: 1 сентября

Трое пришельцев прибывают в Эмондовый Луг: Том Мэррилин, мужчина с седыми волосами, очарована леди Морейн и ее сторож, Лан. Морейн является членом организации "Айз Седай" и верит, что силы тьмы ставят пятерых подростков под угрозу, один из которых является реинкарнацией древней и могучей фигуры. Согласно пророчеству, когда она возвращается к миру, играет ключевую роль в спасении человечества, одновременно угрожая ему.

"Колесо времени": смотрите трейлер

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"Утреннее шоу", 3 сезон

Дата премьеры: 13 сентября

В этом увлекательном шоу с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом в главных ролях изображены реалии современного труда тех, кто помогает Америке проснуться. Кроме того, на примере ведущего американского телеканала авторы проекта подняли тему сексуальных притязаний и последствий харасмента.

"Утреннее шоу": смотрите трейлер

"Американская история ужасов", 12 сезон

Дата премьеры: 20 сентября

Семья Гармонов переживает трудные времена и мечтает начать все сначала, переехав в другой дом. Однако вместо спокойного семейного гнездышка они столкнулись с рядом ужасных убийств, мистических тайн и разочарований.

"Американская история ужасов": смотрите трейлер

"Половое воспитание", 4 сезон

Дата премьеры: 21 сентября

Третий сезон показал отношения между Отисом и Руби, Мэйвом и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели измену, ссоры и новую страсть между Отисом и Мэйвом. Самое главное – в школе появился новый директор, принципы и правила которого – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свобод, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она уволилась. Мать Отиса, Джин, родила первенца, однако кто же является отцом – мы увидим в 4 сезоне.

"Половое воспитание": смотрите тизер

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"Континенталь", 1 сезон

Дата премьеры: 22 сентября

Сериал расскажет о событиях, происходящих вокруг "Континенталя" – глобальной сети отелей, расположенных в разных уголках мира, выступающих нейтральными территориями для представителей преступного мира. Эти отели часто посещают известные убийцы и киллеры. Одну из ролей в сериале сыграла украинка Марина Мазепа.

"Континенталь": смотрите трейлер