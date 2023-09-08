На вас чекає другий сезон "Колеса часу" з талановитою Розамунд Пайк, а також третій сезон "Ранкового шоу" за участі Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Не забудьте позначити ці дати в своєму календарі, щоб не пропустити найбільш очікувані проєкти цієї осені!

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5 найочікуваніших серіалів вересня 2023

"Колесо часу", 2 сезон

Дата прем'єри: 1 вересня

Троє прибульців прибувають до Емондівого Лугу: Том Меррілін, чоловік із сивим волоссям, зачарована леді Морейн і її сторож, Лан. Морейн є членом організації "Айз Седай" і вірить, що сили темряви ставлять п'ять підлітків під загрозу, один з яких є реінкарнацією стародавньої й могутньої постаті. Згідно з пророцтвом, коли вона повертається до світу, відіграє ключову роль у порятунк людства, одночасно загрожуючи йому.

"Колесо часу": дивіться трейлер

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"Ранкове шоу", 3 сезон

Дата прем'єри: 13 вересня

У цьому захопливому шоу з Різ Візерспун, Дженніфер Еністон та Стівом Кареллом у головних ролях зображені реалії сучасної праці тих, хто допомагає Америці прокинутися. Крім цього, на прикладі провідного американського телеканалу автори проєкту порушили тему сексуальних домагань та наслідків харасменту.

"Ранкове шоу": дивіться трейлер

"Американська історія жахів", 12 сезон

Дата прем'єри: 20 вересня

Сім'я Гармонів переживає тяжкі часи та мріє розпочати все спочатку, переїхавши до іншого будинку. Проте, замість спокійного сімейного гніздечка, вони зіткнулися з низкою жахливих вбивств, містичних таємниць і розчарувань.

"Американська історія жахів": дивіться трейлер

"Статеве виховання", 4 сезон

Дата прем'єри: 21 вересня

Третій сезон показав стосунки між Отісом та Рубі, Мейв та Айзеком, Еріком та Адамом. Також ми побачили зраду, сварки й нову пристрасть між Отісом та Мейв. Найголовніше – у школі з'явилася нова директорка, принципи й правила якої – недопустимі з боку етики: обмеження учнівських прав і свободи, знецінення та демотивація. Учні, звісно, зробили все можливе, щоб вона звільнилася. Мати Отіса, Джин, народила первістка, однак, хто таки є батьком – ми побачимо у 4 сезоні.

"Статеве виховання": дивіться тизер

Цікаво 5 детективних серіалів, які затягують з першої серії

"Континенталь", 1 сезон

Дата прем'єри: 22 вересня

Серіал розповість про події, що відбуваються навколо "Континенталю" – глобальної мережі готелів, розташованих у різних куточках світу, і які виступають нейтральними територіями для представників злочинного світу. Ці готелі часто найчастіше відвідують відомі вбивці та кілери. Одну з ролей у серіалі зіграла українка Марина Мазепа.

"Континенталь": дивіться трейлер