12 самых ожидаемых сериалов августа, которые нельзя пропустить

Похоже, стриминговые сервисы решили, что отдыхать в августе – плохая идея. Пока одни планируют отпуск, Netflix, Prime Video, Apple TV+ и HBO один за другим выпускают новые сезоны хитов и громкие премьеры. Здесь и возвращение Джека Ричера, и продолжение "Темной материи", и новые детективы, триллеры и романтические истории.

24 Канал собрал сериалы, которые стоит отметить в календаре уже сейчас.

"Стерлинг-Пойнт"

5 августа 2026 года

Prime Video

Новый драматический сериал о брате и сестре, которые неожиданно унаследовали остров от дедушки, с которым почти не общались. Вместо семейной идиллии их ждут старые тайны и непростые решения.

"Стерлинг-Пойнт": смотреть трейлер

"Сто лет одиночества", 2-й сезон

5 августа 2026 года

Netflix

Макондо вновь открывает свои двери. Продолжение экранизации культового романа Габриэля Гарсиа Маркеса обещает еще больше магического реализма, семейных драм и событий, которые сложно объяснить логикой.

"Сто лет одиночества": смотреть трейлер

"Липкая любовь"

7 августа 2026 года

Netflix

Амбициозная прокурорша теряет память и просыпается рядом с тренером по боксу, который утверждает, что они пара. Звучит как плохая идея? Именно поэтому хочется посмотреть.

"Липкая любовь": смотреть трейлер

"Анна Пиджон"

7 августа 2026 года

USA Network

Бывшая жительница большого города после личной трагедии становится рейнджером национального парка и расследует преступления среди дикой природы. Детектив с красивыми пейзажами – неплохое сочетание.

"Анна Пиджон": смотреть трейлер

"Ричер", 4-й сезон

12 августа 2026 года

Prime Video

Джек Ричер снова путешествует по Америке, но, как всегда, не может спокойно пройти мимо преступников. Новый город, новые враги и еще больше драк – все то, за что этот сериал так полюбился зрителям.

"Ричер", 4-й сезон: смотреть трейлер

"Женщины в синем", 2 сезон

12 августа 2026 года

HBO

Полицейский триллер возвращается. Четыре женщины продолжают борьбу с серийным убийцей и системой, которая долгое время делала вид, что проблемы не существует.

"Женщины в синем": смотреть трейлер

"Моя блестящая карьера"

13 августа 2026 года

Netflix

Молодая писательница выбирает карьеру вместо "правильной" жизни. Но, как это часто бывает, любовь приходит именно тогда, когда ее никто не планировал.

"Моя блестящая карьера": смотреть трейлер

"Фонари"

16 августа 2026 года

HBO

Новый сериал по мотивам "Зеленого Фонаря" расскажет о двух межгалактических полицейских, которые будут расследовать загадочное убийство... в самом сердце Америки. Звучит странно? Это HBO, им все позволено.

"Фонари": смотреть трейлер

"Кровавая жертва"

20 августа 2026 года

Netflix

Детектив из Стокгольма вынужден работать вместе с отцом, с которым давно не общается. Их цель – найти серийного убийцу, охотящегося на полицейских. Напряжение гарантировано.

"Кровавая жертва": смотреть трейлер

"Лиан", 2-й сезон

27 августа 2026 года

Netflix

После развода и рождения внучки Лиан пытается начать жизнь заново. Второй сезон обещает новые отношения, неловкие семейные моменты и много самоиронии.

"Лиан", 2-й сезон: смотреть трейлер

"Темная материя"

28 августа 2026 года

Apple TV+

Один из самых ожидаемых научно-фантастических сериалов года возвращается. Впереди – еще больше альтернативных реальностей, сложных выборов и вопросов о том, кем мы являемся на самом деле.

"Темная материя": смотреть трейлер

"Ла Фосс", 3-й сезон

28 августа 2026 года

Netflix

Турецкий криминальный хит продолжается. Команда детективов продолжает расследовать преступления против женщин, а личные драмы героев становятся не менее напряженными, чем сами дела.

"Ла Фосс", 3-й сезон: смотреть трейлер

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