Впервые в истории экранизировали роман Маркеса "100 лет одиночества", а также решили расширить вселенную мультфильма "Мыслей наизнанку". Об этих и других премьерах сериалов читайте в подборке 24 Канала со ссылкой на BBC.

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"Звездные войны: Костяк команды"

Премьера: 3 декабря в США и 4 декабря в Великобритании на Disney+

Спин-офф легендарной франшизы расскажет о детях, которые заблудились в другой галактике. В поисках дороги домой они будут натыкаться на существ, похожих на потомков первых "Звездных войн".

"Звездные войны: Костяк команды": смотрите трейлер онлайн

"Черные голуби"

Премьера: 5 декабря на Netflix

Шпионский триллер с Кирой Найтли в главной роли расскажет о женщине, которая шпионит за собственным мужем для организации "Черные голуби". Ситуация меняется, когда убивают ее любовника. Теперь она будет расследовать преступление со старым другом.

"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн

"Липкий"

Премьера: 6 декабря на Amazon Prime

Сериал, вдохновленный реальным преступлением, рассказывает о вымышленной героине Рут Лэндри. Это производительница кленового сиропа, которая решает украсть несколько его бочек из-за угрозы потери бизнеса. Она объединяется с преступником и охранником, чтобы осуществить свой план.

"Липкий": смотрите трейлер онлайн

"Студия сновидений"

Премьера: 11 декабря на Disney+

События приквела к "Мыслями наизнанку 2" будут разворачиваться между первой и второй частью. 4-серийный сериал покажет продюсерскую компанию, которая создает сновидения главной героини – Райли.

"Студия сновидений": смотрите трейлер онлайн

"Сто лет одиночества"

Премьера: 11 декабря на Netflix

Габриэль Гарсиа Маркес не давал разрешения на экранизацию своего романа, однако его сыновья согласились на мини-сериал с условием, что его будут снимать в Колумбии на испанском языке. В центре сюжета – семь поколений семьи Буэндиа в вымышленной деревне Макондо.

"Сто лет одиночества": смотрите трейлер онлайн

"За фасадом"

Премьера: 12 декабря на Netflix

Сериал рассказывает о супругах Поле и Лидии Морган, которые из-за нехватки средств выставляют на продажу свой особняк. Желающих его приобрести – множество, однако дом имеет одну жуткую тайну.

"За фасадом": смотрите трейлер онлайн

"Декстер: первородный грех"

Премьера: 13 декабря на Paramount+ и Showtime

Приквел "Декстера" расскажет историю главного героя в юности. События будут происходить за 15 лет до первого сезона, где Декстер находится на учебе в отделе по расследованию убийств. Преподаватель замечает его нездоровую тягу к убийствам.

"Декстер: первородный грех": смотрите трейлер онлайн

"Положенные"

Премьера: 19 декабря на Peacock

Бывшие парни Руби странным образом умирают. Она начинает считать себя виновной, а потому хочет разыскать абсолютно всех своих бойфрендов, чтобы предупредить их об угрозе.

"Положенные": смотрите трейлер онлайн

"Игра в кальмара" 2 сезон

Премьера: 26 декабря на Netflix

Самый популярный сериал Netflix расскажет о Ги Хуне, который победил в первом сезоне. Он хочет завершить игру изнутри и во второй раз регистрируется на игру. Теперь игроки после каждого задания могут выбрать: продолжить соревнование или вернуться домой.

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн