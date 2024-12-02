9 лучших сериалов декабря, которые нельзя пропустить
Окончание года будет очень плодотворным для киноиндустрии. На экраны выйдут не только лучшие фильмы, но и сериалы, премьеру которых киноманы ждали с затаенным дыханием.
Впервые в истории экранизировали роман Маркеса "100 лет одиночества", а также решили расширить вселенную мультфильма "Мыслей наизнанку". Об этих и других премьерах сериалов читайте в подборке 24 Канала со ссылкой на BBC.
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"Звездные войны: Костяк команды"
Премьера: 3 декабря в США и 4 декабря в Великобритании на Disney+
Спин-офф легендарной франшизы расскажет о детях, которые заблудились в другой галактике. В поисках дороги домой они будут натыкаться на существ, похожих на потомков первых "Звездных войн".
"Звездные войны: Костяк команды": смотрите трейлер онлайн
"Черные голуби"
Премьера: 5 декабря на Netflix
Шпионский триллер с Кирой Найтли в главной роли расскажет о женщине, которая шпионит за собственным мужем для организации "Черные голуби". Ситуация меняется, когда убивают ее любовника. Теперь она будет расследовать преступление со старым другом.
"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн
"Липкий"
Премьера: 6 декабря на Amazon Prime
Сериал, вдохновленный реальным преступлением, рассказывает о вымышленной героине Рут Лэндри. Это производительница кленового сиропа, которая решает украсть несколько его бочек из-за угрозы потери бизнеса. Она объединяется с преступником и охранником, чтобы осуществить свой план.
"Липкий": смотрите трейлер онлайн
"Студия сновидений"
Премьера: 11 декабря на Disney+
События приквела к "Мыслями наизнанку 2" будут разворачиваться между первой и второй частью. 4-серийный сериал покажет продюсерскую компанию, которая создает сновидения главной героини – Райли.
"Студия сновидений": смотрите трейлер онлайн
"Сто лет одиночества"
Премьера: 11 декабря на Netflix
Габриэль Гарсиа Маркес не давал разрешения на экранизацию своего романа, однако его сыновья согласились на мини-сериал с условием, что его будут снимать в Колумбии на испанском языке. В центре сюжета – семь поколений семьи Буэндиа в вымышленной деревне Макондо.
"Сто лет одиночества": смотрите трейлер онлайн
"За фасадом"
Премьера: 12 декабря на Netflix
Сериал рассказывает о супругах Поле и Лидии Морган, которые из-за нехватки средств выставляют на продажу свой особняк. Желающих его приобрести – множество, однако дом имеет одну жуткую тайну.
"За фасадом": смотрите трейлер онлайн
"Декстер: первородный грех"
Премьера: 13 декабря на Paramount+ и Showtime
Приквел "Декстера" расскажет историю главного героя в юности. События будут происходить за 15 лет до первого сезона, где Декстер находится на учебе в отделе по расследованию убийств. Преподаватель замечает его нездоровую тягу к убийствам.
"Декстер: первородный грех": смотрите трейлер онлайн
"Положенные"
Премьера: 19 декабря на Peacock
Бывшие парни Руби странным образом умирают. Она начинает считать себя виновной, а потому хочет разыскать абсолютно всех своих бойфрендов, чтобы предупредить их об угрозе.
"Положенные": смотрите трейлер онлайн
"Игра в кальмара" 2 сезон
Премьера: 26 декабря на Netflix
Самый популярный сериал Netflix расскажет о Ги Хуне, который победил в первом сезоне. Он хочет завершить игру изнутри и во второй раз регистрируется на игру. Теперь игроки после каждого задания могут выбрать: продолжить соревнование или вернуться домой.
"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн