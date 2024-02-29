Это премьеры 2024 года, которые сразу сумели пленить сердца публики. Что показано в этих проектах, а также полный рейтинг популярных лент ищите дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Сейчас украинцы чаще всего смотрят новое фэнтези "Аватар: Последний защитник". По сюжету, мир охватила война. Чтобы спасти его и побороть жестокого врага, мальчик Аватар должен покорить четыре стихии.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди самых популярных также есть:

  • "Первые дни", 1 сезон;
  • "Гризельда", мини-сериал;
  • "Один день", мини-сериал;
  • "Formula 1: Жени, чтобы выжить", 6 сезон;
  • "Надзиратель", 1 сезон;
  • "Берлин", 1 сезон;
  • "Ночной агент", 1 сезон;
  • "Бриджертоны", 1 сезон.

Нетфликс
Самые популярные сериалы Netflix / Фото Netflix

Какие фильмы сейчас смотрят на Netflix

Среди фильмов лидером является новый триллер "Искусство вины". Главная героиня – адвокатка, которая помогает обвиняемому в убийстве художника. Однако впоследствии ей придется выбирать между семьей, обязанностями и собственными опасными желаниями.

"Искусство вины": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

  • "Эйнштейн и бомба", 2024 год;
  • "Игроки", 2024 год;
  • "Сквозь мое окно 3: Лицом к лицу", 2024 год;
  • "Убей меня, если осмелишься", 2024 год;
  • "Прощенный", 2022 год;
  • "Черный телефон", 2022 год;
  • "Ничтожный я 3", 2017 год;
  • "Орион и Темряк", 2024 год.

Нетфликс
Самые популярные фильмы Netflix / Фото Netflix