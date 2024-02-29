Это премьеры 2024 года, которые сразу сумели пленить сердца публики. Что показано в этих проектах, а также полный рейтинг популярных лент ищите дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Сейчас украинцы чаще всего смотрят новое фэнтези "Аватар: Последний защитник". По сюжету, мир охватила война. Чтобы спасти его и побороть жестокого врага, мальчик Аватар должен покорить четыре стихии.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди самых популярных также есть:

"Первые дни", 1 сезон;

"Гризельда", мини-сериал;

"Один день", мини-сериал;

"Formula 1: Жени, чтобы выжить", 6 сезон;

"Надзиратель", 1 сезон;

"Берлин", 1 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон;

"Бриджертоны", 1 сезон.



Самые популярные сериалы Netflix / Фото Netflix

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Какие фильмы сейчас смотрят на Netflix

Среди фильмов лидером является новый триллер "Искусство вины". Главная героиня – адвокатка, которая помогает обвиняемому в убийстве художника. Однако впоследствии ей придется выбирать между семьей, обязанностями и собственными опасными желаниями.

"Искусство вины": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

"Эйнштейн и бомба", 2024 год;

"Игроки", 2024 год;

"Сквозь мое окно 3: Лицом к лицу", 2024 год;

"Убей меня, если осмелишься", 2024 год;

"Прощенный", 2022 год;

"Черный телефон", 2022 год;

"Ничтожный я 3", 2017 год;

"Орион и Темряк", 2024 год.



Самые популярные фильмы Netflix / Фото Netflix