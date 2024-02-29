Це прем'єри 2024 року, які одразу зуміли полонити серця публіки. Що показано у цих проєктах, а також повний рейтинг популярних стрічок шукайте далі.
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Найпопулярніші серіали на Netflix
Зараз українці найчастіше дивляться нове фентезі "Аватар: Останній захисник". За сюжетом, світ охопила війна. Щоб врятувати його та побороти жорстокого ворога, хлопчик Аватар має підкорити чотири стихії.
"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу
Серед найпопулярніших також є:
- "Перші дні", 1 сезон;
- "Гризельда", мінісеріал;
- "Один день", мінісеріал;
- "Formula 1: Жени, щоб вижити", 6 сезон;
- "Наглядач", 1 сезон;
- "Берлін", 1 сезон;
- "Нічний агент", 1 сезон;
- "Бріджертони", 1 сезон.
Найпопулярніші серіали Netflix / Фото Netflix
Які фільми зараз дивляться на Netflix
Серед фільмів лідером є новий трилер "Мистецтво провини". Головна героїня – адвокатка, яка допомагає звинуваченому в убивстві митця. Однак згодом їй доведеться обирати між сім'єю, обов'язками та власними небезпечними бажаннями.
"Мистецтво провини": дивіться онлайн трейлер фільму
Більше проєктів у рейтингу:
- "Ейнштейн і бомба", 2024 рік;
- "Гравці", 2024 рік;
- "Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч", 2024 рік;
- "Убий мене, якщо наважишся", 2024 рік;
- "Прощений", 2022 рік;
- "Чорний телефон", 2022 рік;
- "Нікчемний я 3", 2017 рік;
- "Оріон і Темряк", 2024 рік.
Найпопулярніші фільми Netflix / Фото Netflix