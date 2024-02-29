Це прем'єри 2024 року, які одразу зуміли полонити серця публіки. Що показано у цих проєктах, а також повний рейтинг популярних стрічок шукайте далі.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Зараз українці найчастіше дивляться нове фентезі "Аватар: Останній захисник". За сюжетом, світ охопила війна. Щоб врятувати його та побороти жорстокого ворога, хлопчик Аватар має підкорити чотири стихії.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед найпопулярніших також є:

  • "Перші дні", 1 сезон;
  • "Гризельда", мінісеріал;
  • "Один день", мінісеріал;
  • "Formula 1: Жени, щоб вижити", 6 сезон;
  • "Наглядач", 1 сезон;
  • "Берлін", 1 сезон;
  • "Нічний агент", 1 сезон;
  • "Бріджертони", 1 сезон.

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Найпопулярніші серіали Netflix / Фото Netflix

Які фільми зараз дивляться на Netflix

Серед фільмів лідером є новий трилер "Мистецтво провини". Головна героїня – адвокатка, яка допомагає звинуваченому в убивстві митця. Однак згодом їй доведеться обирати між сім'єю, обов'язками та власними небезпечними бажаннями.

"Мистецтво провини": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше проєктів у рейтингу:

  • "Ейнштейн і бомба", 2024 рік;
  • "Гравці", 2024 рік;
  • "Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч", 2024 рік;
  • "Убий мене, якщо наважишся", 2024 рік;
  • "Прощений", 2022 рік;
  • "Чорний телефон", 2022 рік;
  • "Нікчемний я 3", 2017 рік;
  • "Оріон і Темряк", 2024 рік.

Нетфлікс
Найпопулярніші фільми Netflix / Фото Netflix