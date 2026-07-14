Посмотрите эти новинки от Netflix, если у вас есть свободное время вечером

Стриминговая платформа Netflix часто радует своих подписчиков новинками, которые почти сразу становятся популярными. На этот раз предлагаем вам посмотреть сериалы.

24 Канал лаконично расскажет о новинках, чтобы ваш вечер был наполнен эмоциями от просмотра качественного контента.

"Легенды", 2026

Рейтинг IMDb: 7,8

Таможенная служба решает бросить вызов эпидемии наркоторговли в Великобритании. Самое интересное, что эта история основана на реальных событиях британской таможни, а действие разворачивается между Ливерпулем и Лондоном.

"Легенды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я тебя найду", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Мини-сериал снят по мотивам одноименного романа 2023 года. Бывший профессор права Дэвид Берроу отбывает пожизненное наказание за хладнокровное убийство своего трехлетнего сына. Он всегда настаивал на своей невиновности, но доказательства против него. Однажды мужчина узнает, что его сын, возможно, жив, и начинает действовать.

"Я тебя найду": смотрите онлайн трейлер сериала

"Американский эксперимент", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Документальный мини-сериал вышел в преддверии 250-летия США и исследует истоки Американской революции – как формировались демократия и политическая система. А соответствующие специалисты объясняют, как прошлое влияет на настоящее.

"Американский эксперимент": смотрите онлайн трейлер сериала

"Майкл Джексон: Вердикт", 2026

Рейтинг IMDb: 4,9

Не так давно вышел фильм "Майкл", в котором снялся племянник легенды. А на днях появился мини-сериал, который возвращает зрителей в 2005 год, когда Джексон оказался в центре громкого уголовного дела. Собранные комментарии участников событий, журналистов и юристов помогают взглянуть на эту историю по-новому.

"Майкл Джексон: Вердикт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Домик в прерии", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Такой сериал уже существует, однако это современная адаптация о семье Инголзов. В центре истории – жизнь переселенцев, строящих дом на американском Западе. А вот главная тема – сила семьи, которая помогает пройти самые тяжелые испытания.

"Домик в прерии": смотрите онлайн трейлер сериала

Также Netflix опубликовал трейлер 2-го сезона "Джентльменов", который уже успел поразить фанатов.