Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона "Джентльменов" – новое пополнение в списке любимых сериалов платформы, и, похоже, герой больше не собирается оставаться в стороне.

Сюжет нового сезона сериала "Джентльмены"

Прошел год с тех пор, как Эдди унаследовал семейное поместье вместе с прибыльной, но весьма незаконной империей. Теперь он работает бок о бок с Сьюзи Гласс и уже не просто участвует в игре – он хочет диктовать ее правила.

В новом сезоне герои решают не останавливаться на Великобритании и отправляются покорять Италию, надеясь расширить криминальный бизнес. Проблема лишь в том, что местная мафия уже давно занимает это "место под солнцем" и делиться им ни в коем случае не планирует.

Сериал "Джентльмены", 2-й сезон: смотреть трейлер

Кого мы увидим в сериале

Помимо Тео Джеймса и Каи Скоделарио, к своим ролям вернутся Рэй Уинстон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито и Дэниел Ингс. Среди новичков – Хью Бонневиль, Микеле Морроне, Серджо Кастеллитто, Бенедетта Поркароли и Бенджамин Клементин.

Судя по трейлеру, во втором сезоне будет еще больше криминальных сделок, опасных союзов, дорогих костюмов и фирменного юмора Гая Ричи. Ведь если уж строить империю, то желательно так, чтобы о ней говорила вся Европа.

"Джентльмены", 2-й сезон – дата выхода

Премьера второго сезона "Джентльменов" состоится 3 сентября. Все восемь эпизодов Netflix традиционно выпустит одновременно – так что будет отличный повод исчезнуть с радаров на один вечер.

Ну а пока вы обдумываете, посмотрите еще подборку сериалов от Netflix.