Netflix опублікував перший трейлер другого сезону "Джентльменів" – свіже поповнення до списку улюблених серіалів платформи, і схоже, що герой більше не збирається залишатися осторонь.

Сюжет нового сезону серіалу "Джентльменів"

Минув рік відтоді, як Едді успадкував родинний маєток разом із прибутковою, але дуже незаконною імперією. Тепер він працює пліч-о-пліч із Сюзі Гласс і вже не просто бере участь у грі – він хоче диктувати її правила.

У новому сезоні герої вирішують не зупинятися на Британії і вирушають підкорювати Італію, сподіваючись розширити кримінальний бізнес. Проблема лише в тому, що місцева мафія вже давно тримає це "місце під сонцем" і ділитися ним аж ніяк не планує.

Серіал "Джентльменів" 2 сезон: дивитись трейлер

Кого ми побачимо в серіалі

Окрім Тео Джеймса та Каї Скоделаріо, до своїх ролей повернуться Рей Вінстон, Вінні Джонс, Джанкарло Еспозіто та Деніел Інґс. Серед новачків – Х'ю Бонневілль, Мікеле Морроне, Серджо Кастеллітто, Бенедетта Поркаролі та Бенджамін Клементин.

Судячи з трейлера, у другому сезоні буде ще більше кримінальних угод, небезпечних союзів, дорогих костюмів і фірмового гумору Гая Річі. Адже якщо вже будувати імперію, то бажано так, щоб про неї говорила вся Європа.

Джентльмени 2 сезон – дата виходу

Прем'єра другого сезону "Джентльменів" відбудеться 3 вересня. Усі вісім епізодів Netflix традиційно випустить одночасно – тож буде чудовий привід зникнути з радарів на один вечір.

Ну а поки ви оцікуєте, то подивіться ще добірку серіалів від Netflix.



