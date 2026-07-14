24 Канал лаконічно розповість про новинки, щоб ваш вечір був багатим на емоції від перегляду якісного контенту.

"Легенди", 2026

Рейтинг IMDb: 7,8

Митна служба вирішує кинути виклик епідемії наркотогрівлі у Великій Британії. Найцікавіше, що ця історія базується на реальних подіях британської митниці, а події розгортаються між Ліверпулем і Лондоном.

"Легенди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я тебе відшукаю", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Мінісеріал знятий за мотивами однойменного роману 2023 року. Колишній професор права Девід Берроу відбуває довічне покарання за холоднокровне вбивство свого трирічного сина. Він завжди наполягав на своїй невинності, але докази проти нього. Одного разу чоловік дізнається, що його син, можливо, живий, тому починає діяти.

"Я тебе відшукаю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Американський експеримент", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Документальний мінісеріал вийшов напередодні 250-річчя США, досліджує витоки Американської революції – як формувалась демократія і політична ситема. А відповідні фахівці пояснюють, як минуле впливає на теперішнє.

"Американський експеримент": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Майкл Джексон: Вердикт", 2026

Рейтинг IMDb: 4,9

Не так давно у світ вийшов фільм "Майкл", де знявся племінник легенди. А днями з'явився мінісеріал, який повертає глядачів у 2005 рік, коли Джексон був у центрі гучної кримінальної справи. Зібрані коментарі учасників подій, журналістів і юристів допомагають поглянути на цю історію по-новому.

"Майкл Джексон: Вердикт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Будиночок у прерії", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Такий серіал уже існує, однак це сучасна адаптація про родину Інголзів. У центрі історії життя переселенців, які будують дім на американському Заході. А от головна тема – сила родина, яка допомогає пройти найважчі випробування.

"Будиночок у прерії": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також Netflix опублікував трейлер 2 сезону "Джентельменів", який уже встиг вразити фанів.