Среди новых сериалов долгожданный “Аватар: Последний защитник” и другие. Читайте список свеженьких киноисторий, которые выйдут в феврале и ожидайте премьеру.
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Сериалы, которые выйдут на Netflix в феврале
"Поговорим о семье Чу"
Дата выхода: 2 февраля
Любительский блогер Чу Аи открыто обсуждает тему секса на своем канале. Однако в реальной жизни такие разговоры для нее являются более сложными.
"Поговорим о семье Чу": смотрите онлайн трейлер сериала
"Один день"
Дата выхода: 8 февраля
Эмма и Декстер провели вместе одну ночь после выпускного, и их пути разошлись. Однако судьба имеет на эту парочку свои планы, поэтому связывает их навсегда. Эта история основана на романе Дэвида Николлза.
"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убийственный парадокс"
Дата выхода: 9 февраля
Когда одно случайное убийство вызывает цепочку других, обычный студент колледжа оказывается в бесконечной игре в кота и мышь вместе с умным детективом.
Убийственный парадокс: смотрите онлайн трейлер сериала
"Дом Ниндзя"
Дата выхода: 15 февраля
Десятилетия назад они покинули опасную и темную жизнь. Теперь, сталкиваясь с новыми угрозами, проблемная семья должна снова овладеть навыками ниндзя, чтобы противостоять опасности.
"Дом Ниндзя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Шоу Винса Стейплса"
Дата выхода: 15 февраля
Рэпер и актер Винс Степлс, который известен и своей популярностью, и богатством, становится на путь решения трудностей и неожиданностей повседневной жизни в родном городе.
"Шоу Винса Стейплса": смотрите онлайн трейлер сериала
"Битва одиночек"
Дата выхода: 15 февраля
В условиях мира, где уменьшается количество мужчин, скромная женщина решает принять участие в конкурсе знакомств, финансируемого правительством.
"Битва одиночек": смотрите онлайн трейлер сериала
"Аватар: Последний защитник"
Дата выхода: 22 февраля
Сериал рассказывает о молодом воздушном кочевнике, по имени Аанг, который просыпается в мире, истощенном войной. Вместе с новыми друзьями Соккой и Катарой он отправляется в опасное путешествие, чтобы осуществить свое предназначение как следующий Аватар.
"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала