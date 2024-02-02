Серед нових серіалів довгоочікуваний "Аватар: Останній захисник" та інші. Читайте список свіженьких кіноісторій, які вийдуть в лютому та очікуйте на прем'єру.
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Серіали, які вийдуть на Netflix в лютому
"Поговорімо про родину Чу"
Дата виходу: 2 лютого
Аматорська блогерка Чу Аі відкрито обговорює тему сексу на своєму каналі. Однак в реальному житті такі розмови для неї є складнішими.
"Поговорімо про родину Чу": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Один день"
Дата виходу: 8 лютого
Емма і Декстер провели разом одну ніч після випускного, і їхні шляхи розійшлися. Однак доля має на цю парочку свої плани, тому зв'язує їх назавжди. Ця історія заснована на романі Девіда Ніколлза.
"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Убивчий парадокс"
Дата виходу: 9 лютого
Коли одне випадкове вбивство викликає ланцюжок інших, звичайний студент коледжу опиняється в нескінченній грі в кота й мишу разом з розумним детективом.
Убивчий парадокс: дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дім Ніндзя"
Дата виходу: 15 лютого
Десятиліття тому вони покинули небезпечне і темне життя. Тепер, стикаючись з новими загрозами, проблемна родина повинна знову заволодіти навичками ніндзя, щоб протистояти небезпеці.
"Дім Ніндзя": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Шоу Вінса Стейплса"
Дата виходу: 15 лютого
Репер і актор Вінс Степлс, який відомий і своєю популярністю, і багатством, стає на шлях вирішення труднощів і несподіванок повсякденного життя у рідному місті.
"Шоу Вінса Стейплса": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Битва одиначок"
Дата виходу: 15 лютого
В умовах світу, де зменшується кількість чоловіків, скромна жінка вирішує взяти участь у конкурсі знайомств, що фінансується урядом.
"Битва одиначок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Аватар: Останній захисник"
Дата виходу: 22 лютого
Серіал розповідає про молодого повітряного кочівника, на ім'я Аанґ, який прокидається у світі, виснаженому війною. Разом з новими друзями Соккою і Катарою він вирушає в небезпечну подорож, щоб здійснити своє призначення як наступний Аватар.
"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу