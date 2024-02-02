7 новых сериалов, которые будут радовать нас в феврале на Netflix

Новый месяц – новые киноистории. Самое время заглянуть в распорядок сериалов, которые будут радовать нас своими увлекательными сюжетами в этом месяце.

Среди новых сериалов долгожданный “Аватар: Последний защитник” и другие. Читайте список свеженьких киноисторий, которые выйдут в феврале и ожидайте премьеру.

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Сериалы, которые выйдут на Netflix в феврале

"Поговорим о семье Чу"

Дата выхода: 2 февраля

Любительский блогер Чу Аи открыто обсуждает тему секса на своем канале. Однако в реальной жизни такие разговоры для нее являются более сложными.

"Поговорим о семье Чу": смотрите онлайн трейлер сериала

"Один день"

Дата выхода: 8 февраля

Эмма и Декстер провели вместе одну ночь после выпускного, и их пути разошлись. Однако судьба имеет на эту парочку свои планы, поэтому связывает их навсегда. Эта история основана на романе Дэвида Николлза.

"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийственный парадокс"

Дата выхода: 9 февраля

Когда одно случайное убийство вызывает цепочку других, обычный студент колледжа оказывается в бесконечной игре в кота и мышь вместе с умным детективом.

Убийственный парадокс: смотрите онлайн трейлер сериала

"Дом Ниндзя"

Дата выхода: 15 февраля

Десятилетия назад они покинули опасную и темную жизнь. Теперь, сталкиваясь с новыми угрозами, проблемная семья должна снова овладеть навыками ниндзя, чтобы противостоять опасности.

"Дом Ниндзя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шоу Винса Стейплса"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Дата выхода: 15 февраля

Рэпер и актер Винс Степлс, который известен и своей популярностью, и богатством, становится на путь решения трудностей и неожиданностей повседневной жизни в родном городе.

"Шоу Винса Стейплса": смотрите онлайн трейлер сериала

"Битва одиночек"

Дата выхода: 15 февраля

В условиях мира, где уменьшается количество мужчин, скромная женщина решает принять участие в конкурсе знакомств, финансируемого правительством.

"Битва одиночек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Аватар: Последний защитник"

Дата выхода: 22 февраля

Сериал рассказывает о молодом воздушном кочевнике, по имени Аанг, который просыпается в мире, истощенном войной. Вместе с новыми друзьями Соккой и Катарой он отправляется в опасное путешествие, чтобы осуществить свое предназначение как следующий Аватар.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала