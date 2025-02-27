3 новых сериала на Netflix, которые понравятся даже тем, кто не любит кино

Не всех людей можно назвать поклонниками кинематографа, ведь кто-то любит больше мир литературы или что-то другое. Впрочем, некоторые фильмы могут заинтересовать таких лиц оригинальными и увлекательными сюжетами.

24 Канал подготовил подборку новых сериалов, которые стоит посмотреть в этот вечер. Эти ленты способны заинтересовать даже тех, кто обычно не увлекается миром кино.

Не пропустите 5 культовых фильмов, претендующих на главную победу на Оскар-2025

"Убийства в Оре"

Количество серий – 5

Ханна Аландер – полицейская, которая после увольнения с работы и разрыва с парнем отправляется на отдых в горнолыжный курорт Оре. Однако ее покой прерывается исчезновением молодой девушки. Теперь главная героиня вынуждена вернуться к работе и расследовать загадочные события в тихом городке.

"Убийства в Оре": смотрите трейлер сериала онлайн

"Плеймейкер"

Количество серий – 10

Семья Айлы Гордон владеет баскетбольной командой. Как-то девушке приходится стать руководительницей профессиональных спортсменов, делами которых занимался ее брат. Близкие Айлы не верят в успех героини, поэтому ей следует доказать родным обратное. Она сделает все возможное, чтобы преодолеть трудности и стать идеальным руководителем.

"Плеймейкер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Яблочный уксус"

Количество серий – 6

В центре сюжета– австралийская блоггер Белл Гибсон, решившей создать собственный бренд. Для того чтобы его продвинуть, она рассказывает, что вылечила рак с помощью альтернативных методов. Девушка приобрела популярность, продавая приложения и книги с советами по здоровью, но впоследствии оказалось, что ее диагноз был выдумкой.

"Яблочный уксус": смотрите трейлер сериала онлайн

Эти сериалы предлагают оригинальные сюжеты, которые не оставят равнодушным. Так что, возможно, пора дать новым лентам шанс и открыть что-то особенное именно для себя.