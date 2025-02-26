Мы собрали для вас подборку фильмов, которые претендуют на главную победу в этой номинации. Если вы хотите быть в курсе того, какие ленты претендуют на Оскар, мы предлагаем вам обзор лучших кандидатов на победу в номинации "Лучший фильм".

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"Анора"

Фильм "Анора" рассказывает историю о сыне российского олигарха и стриптизерше, по имени Аня, которые переживают сложные жизненные перипетии, меняющие их видение мира. В ленте снялись несколько актеров из России, среди которых Юрий Борисов.

Учитывая публичную позицию актера-путиниста и участие в фильмах, которые часто отражают российскую пропаганду, его номинация и потенциальная победа в таких значимых кинематографических конкурсах, как Оскар, могут стать очередным шагом в толерировании страны-агрессора мировым киносообществом.

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруталист"

По сюжету фильма, действие происходит в 1947 году, после окончания Второй мировой войны. Венгерский архитектор Ласло Тот и его жена Эржебет решают начать новую жизнь и эмигрируют в США, стремясь оставить позади ужасы войны и построить будущее в стране возможностей. В США их жизнь стремительно меняется после того, как они встречают загадочного клиента, который кардинально влияет на их путь.

Что касается шансов "Бруталиста" на победу, то букмекеры дают фильму 26,47% шансов на получение главной победы Оскара.

"Бруталист": смотрите онлайн трейлер фильма

"Конклав"

По сюжету фильма, после внезапной смерти Папы Римского кардиналу Лоуренсу приходится срочно организовать Конклав, на котором католические кардиналы со всех уголков мира соберутся, чтобы избрать нового главу Католической Церкви. Это чрезвычайно важный и сложный процесс, требующий не только организационных навыков, но и глубоких знаний внутренней политики Ватикана.

Во время подготовки и проведения Конклава Лоуренсу придется бороться с многочисленными интригами, которые идут в стенах Ватикана, ведь каждый кардинал имеет свои амбиции и стремится повлиять на выбор нового Папы. Однако его задача осложняется тем, что ему нужно не только организовать выборы, но и не допустить утечки секретной информации из Церкви, которая может стать причиной международного скандала.

Шаг за шагом кардинал узнает потрясающие тайны, которые были скрыты от общественности. Раскрываются темные страницы из жизни умершего Папы, а некоторые из этих секретов могут разрушить карьеры и репутацию кандидатов на роль нового главы Церкви.

"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эмилия Перес"

По сюжету фильма, главная героиня, успешная и амбициозная адвокат, оказывается втянута в опасный и морально противоречивый случай, который может кардинально изменить ее жизнь. Одна из самых больших проблем, с которыми она сталкивается, – это решение помочь лидеру мексиканского наркокартеля, одному из самых разыскиваемых преступников в мире, пройти операцию по смене пола.

"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Wicked: Чародейка"

В этом фильме вы увидите невероятные выступления двух легендарных артисток: лауреата премии "Эмми" Синтию Эриво в роли Эльфабы – зеленой колдуньи-изгнанницы, и обладательницу мультиплатиновой премии "Грэмми", суперзвезду мирового масштаба Ариану Гранде в роли молодой, амбициозной Глинды. В их исполнении классические персонажи получат новое звучание и глубину, что позволит раскрыть скрытые углы характеров этих двух женщин.

Фильм обещает быть настоящим магическим шедевром, в котором сочетаются не только захватывающие сцены волшебных битв и фантастических событий, но и сложные взаимоотношения между главными героинями.

"Wicked: Чародейка": смотрите онлайн трейлер фильма

Невероятный визуальный стиль фильма, сочетающий элементы магии, эмоциональных переживаний и огромной динамики событий, позволяет окунуться в фантастический мир страны Оз, где каждый шаг может привести к новым открытиям и неожиданным поворотам.

Однако, несмотря на огромный актерский состав и потрясающий сюжет, букмекеры дают фильму лишь 5,88% шансов на победу в основной номинации.

При всем при этом, все результаты мы узнаем уже совсем скоро!