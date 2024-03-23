5 новых сериалов Netflix, от которых не сможете оторваться

Стриминговая платформа Netflix радует киноманов новинками почти каждую неделю. Рассказываем об одних из лучших сериалов за последнее время, которые точно вам понравятся.

Большинство из этих сериалов находятся в рейтинге лент, которые чаще всего просматривают украинцы, пишет Кино 24. Среди них и драматические, и комедийные кинокартины.

Обратите внимание 2 топовые мини-сериалы Netflix, которые можно посмотреть за выходные

"Джентльмены"

Если название сериала вам знакомо, вы не ошибаетесь: это спин-офф одноименного фильма 2019 года. Гай Ричи решил создать комедийный боевик, но на этот раз в формате сериала. В главной роли снялся Тео Джеймс которого мы помним по фильму "Дивергент".

Продолжение фильма рассказывает об Эдди Галстеде, который получил немалое количество имущества в наследство от отца. Оказывается, что это ферма по выращиванию конопли в Европе. Эдди хочет сохранить свой новый бизнес несмотря на то, что это незаконно.

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Проблема трех тел"

Свежий научно-фантастический сериал появился на Netflix на днях. Он создан по мотивам трилогии Лю Цисиня "Память о прошлом Земли".

В сюжете рассказывают об ученом-исследователе Вана Мяо, который приобщается к расследованию нескольких самоубийств. Смерти происходят среди ученых со всего мира. Создается впечатление, что кому-то выгодно сдержать развитие на Земле. Ван Мяо и ряд других исследователей попадают в виртуальную игру, где должны решить "проблему трех тел". Именно это может стать ключом к спасению, если свои же не окажутся предателями.

"Проблема трех тел": смотрите трейлер онлайн

"Железная рука"

Детективная испанская драма рассказывает о Хоакине Манчадо, который владеет наркоимперией в порту Барселоны. Одна из очередных партий очень важна для Манчадо, но она может поставить под риск весь его бизнес, а также будущее семьи. Неизвестно, поможет ли ему в этом железная рука, с которой руководит Манчадо.

"Железная рука": смотрите трейлер онлайн

"Молодые монархи", сезон 3

Шведский подростковый сериал покорил зрителей еще в 2021, и в этом году вышел новый сезон. Сюжет разворачивается в вымышленной школе-интернате, где закручиваются романтические отношения юного принца Вильгельма и его однокурсника Саймона.

В третьем сезоне сериала школа-интернат сталкивается с худшим кризисом в истории. Вильгельм и Саймон узнают новые факты и решают, что будут делать дальше.

"Молодые монархи", сезон 3: смотрите трейлер онлайн

"Сигнал"

Четырехсерийная драма возглавляет рейтинг самых популярных сериалов в Украине. Она рассказывает о пропавшей астронавтке. Родственники пытаются понять, что с ней произошло. Постепенно им удается находить ответы на вопросы, но правда может не понравиться многим.

"Сигнал": смотрите трейлер онлайн