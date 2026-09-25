Любовь, семейные тайны и немного одержимости: 3 турецких сериала, которые стоит добавить в список

Турецкие сериалы уже давно следуют своим собственным законам: если герой просто влюбился –, этого мало. Нужны еще семейная тайна, давняя обида, несколько случайных встреч и, желательно, человек, который годами не может нормально поговорить о своих чувствах.

24 Канал собрал три турецких сериала 2026 года – от легкой истории о любви до мести.

"Закон природы"

Год: 2026

Жанр: драма, романтика

IMDb: 6,3

Яман приходит на самое важное собеседование в своей жизни, но дочь владельца компании Дога унижает его. После этого парень попадает в аварию, а через пять лет судьба решает, что неудобств было недостаточно, и снова сводит их вместе.

Теперь Яман управляет органической фермой, куда отец отправляет избалованную Догу "познавать настоящую жизнь". Он ее прекрасно помнит, а она его – нет. Начинается все с желания отомстить, но сценарий быстро вспоминает, что это все-таки турецкий сериал, и добавляет романтики.

Что говорят о сериале: в зрительских обсуждениях хвалят химию между Алпероном Дуймазом и Озге Ягиз, постепенное развитие романа и баланс комедии с драмой. В то же время ближе к финалу раздавались критические замечания по поводу повторяющихся сюжетных ходов и медленного развития персонажей.

"Закон природы": смотреть трейлер

"Еще 17"

Год: 2026

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 6,4

17-летний Арас потерял родителей в детстве и вырос в приюте. Он узнает, что его брат Демир выжил после аварии и был усыновлен другой семьей, поэтому годами пытается его найти.

Анонимная подсказка приводит парня в Бодрум, где он сталкивается с влиятельной семьей Аккая. Дальше – любовь, старые секреты, опасные люди и примерно ноль шансов, что поиски брата пройдут спокойно.

Что говорят в рецензиях: сериал хвалят за быстрый старт, эмоциональность и Чагана Эфе Ака в роли Араса. Обозреватели также отмечают атмосферные съемки Бодрума и героя, который не выглядит идеальным – он ошибается, злится и действует импульсивно.

"Еще 17": смотрите трейлер

"Музей невинности"

Год: 2026

Жанр: романтическая драма

IMDb: 7,3

Стамбул 1970-х годов. Состоятельный Кемаль готовится жениться на Сибель, но случайно встречает молодую продавщицу Фюсун. Чувства быстро перерастают в многолетнюю одержимость, а Кемаль начинает собирать вещи, связанные с возлюбленной, создавая из них своеобразный музей воспоминаний.

Что говорят критики: обозреватели хвалят картинку и актерскую игру, но критикуют сериал за то, что он порой слишком романтизирует поведение Кемаля и недостаточно остро показывает разницу между любовью и одержимостью.

"Музей невинности": смотреть трейлер

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