24 Канал собрал самые захватывающие турецкие сериалы, от которых невозможно оторваться.

"Чукур"

Рейтинг IMDb – 7,7

Криминальная семья Кочовали уже много лет контролирует один из самых опасных районов Стамбула – Чукур. Младший сын Ямач давно ушел из семейного бизнеса и построил спокойную семейную жизнь вместе со своей возлюбленной Сеной. Однако внезапная угроза уничтожения клана заставляет парня вернуться домой и возглавить район в войне против безжалостных врагов. Теперь каждое его решение ставит под угрозу жизни самых дорогих ему людей.

"Чукур": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: На платформе IMDb зрители и рецензенты восхищаются харизматичной игрой Араса Булута Ийнемли, мощным саундтреком и аутентичной атмосферой бедных стамбульских улочек. В то же время проект критикуют за чрезмерную жестокость отдельных эпизодов и затягивание финальных сезонов в угоду телерейтингам.

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"Безграничная любовь"

Рейтинг IMDb – 6,7

В детстве Халил Ибрагим потерял отца из-за жестокой вендетты местного влиятельного клана Лето. В связи с этим главный герой был вынужден навсегда покинуть родные края. Спустя двадцать лет повзрослевший парень возвращается в Черноморский регион, чтобы начать мирную жизнь и жениться на любимой Ясемин. Однако сыновья клана Лето вновь разрушают его счастье, убивая невесту. Охваченный жаждой мести, Халиль объявляет врагам войну, однако его планы рушит неожиданная любовь к Зейнеп – дочери его главного заклятого врага.

"Безграничная любовь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели сайта Dizilah положительно оценивают высокую динамику сюжета, напряженные диалоги и сильную экранную химию между парой. В то же время рецензенты критикуют сериал за чрезмерную жестокость, которую часто показывают лишь ради шокового эффекта.

"Семья"

Рейтинг IMDb – 6,8

Аслан Сойкан возглавляет могущественный и опасный стамбульский клан, управляющий ночными клубами. Во время авиаперелета в родной город мужчина встречает Девин – успешного психолога, которая также пережила глубокие травмы из-за своей семьи. Между ними вспыхивает страсть, и они женятся вопреки воле матери Аслана. Однако мир мафии, кровавые сражения и семейные интриги быстро втягивают Девин в водоворот, из которого невозможно выйти невредимой.

"Семья": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: На портале IMDb обозреватели хвалят глубокий психологический подход к исследованию природы токсичных семей. В то же время рецензенты отмечают, что во второй половине сериала криминальная линия заметно уступила место затянувшимся бытовым ссорам внутри поместья.

Сериалы о запретных чувствах держат в напряжении гораздо сильнее, чем классические романтические комедии, ведь здесь за любовь приходится платить кровью и свободой. Сохраните этот список, чтобы насладиться качественной турецкой драмой высочайшего уровня.