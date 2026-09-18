24 Канал зібрав найгучніші гостросюжетні турецькі серіали, від яких неможливо відірватись.

"Чукур"

Рейтинг IMDb – 7,7

Кримінальна родина Кочовали вже багато років контролює один із найнебезпечніших районів Стамбула – Чукур. Молодший син Ямач давно втік від справ сім'ї та побудував спокійне подружнє життя разом з коханою Сеною. Однак раптова загроза знищення клану змушує хлопця повернутися додому й очолити район у війні проти безжальних ворогів. Тепер кожне його рішення ставить під удар життя найдорожчих людей.

"Чукур": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: На платформі IMDb глядачі та рецензенти захоплюються харизматичним виконанням Араса Булута Ійнемлі, потужним саундтреком та автентичною атмосферою бідних стамбульських вуличок. Водночас проєкту дорікають за надмірну жорстокість окремих епізодів і затягування фінальних сезонів на догоду телерейтингам.

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"Безмежне кохання"

Рейтинг IMDb – 6,7

У дитинстві Халіль Ібрагім втратив батька через жорстоку вендету місцевого впливового клану Лето. У зв'язку з цим, головний герой був вимушений назавжди покинути рідні краї. За двадцять років змужнілий хлопець повертається в Чорноморський регіон, аби розпочати мирне життя та одружитися з коханою Ясемін. Однак сини клану Лето знову руйнують його щастя, вбиваючи наречену. Охоплений жагою помсти, Халіль оголошує ворогам війну, проте його плани ламає несподіване кохання до Зейнеп – доньки його головного заклятого ворога.

"Безмежне кохання": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі сайту Dizilah позитивно оцінюють високу динаміку сюжету, напружені діалоги та сильну екранну хімію між парою. Водночас рецензенти критикують серіал за надмірну жорстокість, яку часто показують лише заради шокового ефекту.

"Сім'я"

Рейтинг IMDb – 6,8

Аслан Сойкан очолює могутній та небезпечний стамбульський клан, який керує нічними клубами. Під час авіаперельоту до рідного міста чоловік зустрічає Девін – успішну психологиню, яка також має глибокі травми через свою родину. Між ними спалахує пристрасть, і вони одружуються всупереч волі матері Аслана. Однак світ мафії, криваві битви та сімейні інтриги швидко втягують Девін у вир, з якого неможливо вийти неушкодженою.

"Сім'я": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: На порталі IMDb оглядачі хвалять глибокий психологічний підхід до дослідження природи токсичних родин. Водночас рецензенти зауважують, що у другій половині серіалу кримінальна лінія помітно поступилася місцем затягнутим побутовим суперечкам усередині маєтку.

Серіали про заборонені почуття тримають у напрузі значно сильніше за класичні ромкоми, адже тут за кохання доводиться платити кров'ю та свободою. Зберігайте цей список, щоб насолодитися якісною турецькою драмою найвищого ґатунку.