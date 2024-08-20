4 новых турецких сериала, от которых невозможно оторваться

Поклонники турецких сериалов могут быть уверены в том, что им всегда будет что посмотреть. Ведь в 2024 году на экраны выходят новые ленты, которые не уступают другим турецким хитам кино.

Кино 24 собрало 4 новых турецких сериала, которые вышли в 2024 году. Они будут держать в напряжении и захватывать драматическим сюжетом и волшебными актерами.

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"Спасибо, следующий"

Молодая юристка переживает болезненный разрыв, но готова продолжать поиски настоящей любви. При поддержке лучших друзей она снова ходит на свидания, пытается разобраться с бывшим и узнает много нового об отношениях с мужчинами.

"Спасибо, следующий": смотрите трейлер онлайн

"Ветреный холм"

Это турецкая история "Ромео и Джульетты". Зейнеп выросла в богатой семье. Ее полная противоположность, Халиль – рано потерял родителей и живет с тетей, которая ненавидит семью Зейнеп и хочет отомстить за трагические события с семьей. Несмотря на разницу в социальном статусе и жизненных обстоятельствах, Зейнеп и Халиль сближаются и выбирают идти против всех правил и норм.

"Ветряной холм": смотрите трейлер онлайн

"Одна любовь"

Успешный футболист Ясин имеет признание и популярность, но ему не хватает любви. Вдруг спортсмен встречает Ешиль – девушку, которая сбежала со свадьбы, к которой ее заставили. Ясин находит в ней то, что давно искал. Но на пути их отношений становятся кардинально разные истории и окружение.

"Одна любовь": смотрите трейлер онлайн

"Бахар"

В центре сюжета медицинского сериала – женщина Бахар, которая оставила желанную работу и стала домохозяйкой. Бахар помогла мужу стать успешным хирургом, но сама недовольна тем, как сложилась ее рутинная жизнь. События внезапно меняются, когда Бахар узнает о страшном диагнозе. Ей может помочь только один врач.

"Бахар": смотрите трейлер онлайн

Предлагаем окунуться в мир страстей, интриг и любви вместе с самыми свежими хитами турецкого телевидения, которые не позволят оторваться от экрана.