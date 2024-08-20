Кіно 24 зібрало 4 нові турецькі серіали, які вийшли у 2024 році. Вони триматимуть у напрузі та захоплюватимуть драматичним сюжетом і чарівними акторами.

Цікаво Від них кров холоне в жилах: 3 нові серіали, які засновані на реальних подіях

"Дякую, наступний"

Молода юристка переживає болісний розрив, але готова продовжувати пошуки справжнього кохання. За підтримки найкращих друзів вона знову ходить на побачення, намагається розібратися з колишнім та дізнається багато нового про стосунки з чоловіками.

"Дякую, наступний": дивіться трейлер онлайн

"Вітряний пагорб"

Це турецька історія "Ромео і Джульєтти". Зейнеп виросла у заможній родині. Її повна протилежність, Халіль – рано втратив батьків і живе з тіткою, яка ненавидить сім'ю Зейнеп та хоче помститися через трагічні події з сім'єю. Попри різницю у соціальному статусі та життєвих обставинах, Зейнеп та Халіль зближуються та обирають йти проти усіх правил і норм.

"Вітряний пагорб": дивіться трейлер онлайн

"Одне кохання"

Успішний футболіст Ясін має визнання та популярність, але йому бракує кохання. Раптом спортсмен зустрічає Єшиль – дівчину, яка втекла з весілля, до якого її змусили. Ясін знаходить у ній те, що давно шукав. Але на заваді їхнім стосункам стають кардинально різні історії та оточення.

"Одне кохання": дивіться трейлер онлайн

"Бахар"

У центрі сюжету медичного серіалу – жінка Бахар, яка залишила омріяну роботу і стала домогосподаркою. Бахар допомогла чоловікові стати успішним хірургом, але сама незадоволена тим, як склалося її рутинне життя. Події раптово змінюються, коли Бахар дізнається про страшний діагноз. Їй може допомогти лише один лікар.

"Бахар": дивіться трейлер онлайн

Пропонуємо поринути у світ пристрастей, інтриг та кохання разом із найсвіжішими хітами турецького телебачення, які не дозволять відірватися від екрана.