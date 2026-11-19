Украинское кино в 2026 году доказывает, что умеет не только заставлять зрителей плакать, но и отлично развлекать. Пока Голливуд штампует продолжения старых хитов, наши режиссеры устраивают гонки в прифронтовом Харькове, оживляют мифических существ и превращают обычные семейные посиделки в настоящие сражения.

24 Канал собрал пять украинских фильмов 2026 года, которые уже успели выйти в прокат. В подборке найдется что-то для любителей экшена, романтики, семейных комедий и фантастических историй.

"На драйве", 2026

Жанр: боевик, приключения

Рейтинг IMDb: 6,4

Режиссер: Артем Литвиненко.

В прифронтовом Харькове компания молодых друзей находит брошенные автомобили в торговом центре, который закрыли из-за войны. Вместо того чтобы просто оставить их пылиться, ребята решают устроить нелегальные гонки. Вскоре обычное увлечение превращается в опасную игру с деньгами, популярностью в соцсетях и любовным треугольником. А когда ставки растут, дружба начинает трескаться по швам.

Почему стоит посмотреть: это украинская попытка создать собственный "Форсаж", только без бесконечных полетов автомобилей в космос. Динамичные гонки, молодые актеры, напряженные сцены и Харьков, ставший полноценным героем истории.



"На драйве": смотреть трейлер

"Киллхаус", 2026

Жанр: военный боевик, триллер

Рейтинг IMDb: 6,3

Режиссер: Любомир Левицкий.

Американская журналистка оказывается в эпицентре опасной операции украинских спецназовцев. Военные должны спасти похищенную девочку с оккупированной территории, однако дело не ограничивается обычной спасательной миссией. В дело вступают современные дроны, сложные тактические решения и рискованные маневры. Тем временем журналистка должна решить, что важнее – собственная безопасность или правда, которую должен увидеть мир.

Почему стоит посмотреть: фильм снят при участии украинских военных, а в его основе лежат мотивы реальных боевых операций. Это зрелищный экшен с современными технологиями и напряженными сценами, которые напоминают, что украинские защитники ежедневно выполняют задачи, сложнее любого голливудского сценария.



"Киллхаус": смотреть трейлер

"Мавка. Настоящий миф", 2026

Жанр: романтическое фэнтези

Рейтинг IMDb: 5,8

Режиссер: Катя Царик.

Студент-биолог Лукьян отправляется исследовать загадочную местность, где, согласно древним легендам, обитают опасные мифические существа. Там он встречает Мавку – мистическую красавицу, которая должна заманивать людей в темное озеро. Однако вместо того, чтобы выполнить свое предназначение, Мавка влюбляется в парня. И, конечно же, другим обитателям потустороннего мира такие романтические порывы совсем не по душе.

Почему стоит посмотреть: это совсем не та добрая мультяшная Мавка, которую зрители привыкли видеть раньше. Здесь больше мистики, опасности, красивых лесных пейзажей и романтики. Фильм подойдет тем, кто любит атмосферное фэнтези и украинскую мифологию.



"Мавка. Настоящий миф": смотреть трейлер

"Ну мам!", 2026

Жанр: семейная комедия, драма

Рейтинг IMDb: 6,4

Режиссер: Олег Борщевский.

Фильм состоит из нескольких историй о матерях и их детях, которые уже давно выросли, но для своих мам до сих пор остаются маленькими. Здесь есть все знакомое: чрезмерная забота, неудобные вопросы, нежеланные советы и искренняя любовь, которая иногда принимает очень странные формы.

Почему стоит посмотреть: это теплая комедия, в которой почти каждый узнает себя. Картина удачно сочетает юмор, семейные конфликты и трогательные моменты.



"Ну, мам!": смотреть трейлер

"Родственники", 2026

Жанр: семейная комедия

Рейтинг IMDb: 6,7

Режиссер: Андрей Черешня.

Мария приезжает на день рождения бабушки в деревню недалеко от Киева. Девушка надеется получить в наследство семейный дом, однако неожиданно узнает, что на недвижимость претендуют и другие члены семьи. Обычный семейный праздник быстро превращается в борьбу за квадратные метры. В ход идут старые обиды, манипуляции, семейные тайны и все, на что способны родственники, когда на горизонте появляется наследство.

Почему стоит посмотреть: это комедия о ситуациях, которые многим украинцам болезненно знакомы. Ведь ничто так не объединяет большую семью, как перспектива раздела недвижимости. Фильм предлагает жизненный юмор, ярких персонажей и немало неловких семейных моментов.

"Родственники": смотреть трейлер





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