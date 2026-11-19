24 Канал зібрав п'ять українських фільмів 2026 року, які вже встигли побувати в прокаті. У добірці знайдеться щось для любителів екшену, романтики, сімейних комедій та фантастичних історій.

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"На драйві", 2026

Жанр: екшен, пригоди

Рейтинг IMDb: 6,4

Режисер: Артем Литвиненко.

У прифронтовому Харкові компанія молодих друзів знаходить покинуті автомобілі в торговельному центрі, який зачинили через війну. Замість того щоб просто залишити їх припадати пилом, хлопці вирішують організувати нелегальні перегони. Невдовзі звичайне захоплення перетворюється на небезпечну гру з грошима, популярністю в соцмережах і любовним трикутником. А коли ставки зростають, дружба починає тріщати по швах.

Чому варто подивитися: це українська спроба створити власний "Форсаж", тільки без нескінченних польотів автомобілів у космос. Динамічні перегони, молоді актори, напружені сцени та Харків, який став повноцінним героєм історії.



"На драйві": дивитись трейлер

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"Кіллхаус", 2026

Жанр: військовий бойовик, трилер

Рейтинг IMDb: 6,3

Режисер: Любомир Левицький.

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Американська журналістка опиняється в епіцентрі небезпечної операції українських спецпризначенців. Військові мають врятувати викрадену дівчинку з окупованої території, проте звичайною рятувальною місією справа не обмежується. У хід ідуть сучасні дрони, складні тактичні рішення та ризиковані маневри. Тим часом журналістка повинна вирішити, що важливіше – власна безпека чи правда, яку має побачити світ.

Чому варто подивитися: стрічку створили за участю українських військових, а в основу покладено мотиви реальних бойових операцій. Це видовищний екшен із сучасними технологіями та напруженими сценами, які нагадують, що українські захисники щодня виконують завдання, складніші за будь-який голлівудський сценарій.



"Кіллхаус": дивитись трейлер

"Мавка. Справжній міф", 2026

Жанр: романтичне фентезі

Рейтинг IMDb: 5,8

Режисерка: Катя Царик.

Студент-біолог Лук'ян вирушає досліджувати загадкову місцевість, де за давніми легендами мешкають небезпечні міфічні істоти. Там він зустрічає Мавку – містичну красуню, яка повинна заманювати людей у темне озеро. Однак замість того, щоб виконати своє призначення, Мавка закохується в хлопця. І, звісно, іншим мешканцям потойбічного світу такі романтичні пориви зовсім не до душі.

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Чому варто подивитися: це зовсім не та добра мультяшна Мавка, яку глядачі звикли бачити раніше. Тут більше містики, небезпеки, красивих лісових пейзажів і романтики. Стрічка підійде тим, хто любить атмосферне фентезі та українську міфологію.



"Мавка. Справжній міф": дивитись трейлер

"Ну мам!", 2026

Жанр: сімейна комедія, драма

Рейтинг IMDb: 6,4

Режисер: Олег Борщевський.

Фільм складається з кількох історій про матерів та їхніх дітей, які вже давно виросли, але для своїх мам досі залишаються маленькими. Тут є все знайоме: надмірна турбота, незручні запитання, непрохані поради та щира любов, яка іноді набуває дуже дивних форм.

Чому варто подивитися: це тепла комедія, у якій майже кожен упізнає себе. Стрічка вдало поєднує гумор, сімейні конфлікти та зворушливі моменти.



"Ну мам!": дивитись трейлер

"Родичі", 2026

Жанр: сімейна комедія

Рейтинг IMDb: 6,7

Режисер: Андрій Черешня.

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Марія приїжджає на день народження бабусі до села неподалік Києва. Дівчина сподівається отримати у спадок родинний будинок, однак несподівано дізнається, що на нерухомість претендують й інші члени сім'ї. Звичайне родинне свято швидко перетворюється на боротьбу за квадратні метри. У хід ідуть старі образи, маніпуляції, сімейні таємниці та все, на що здатні родичі, коли на горизонті з'являється спадщина.

Чому варто подивитися: це комедія про ситуації, які багатьом українцям болісно знайомі. Адже ніщо так не об'єднує велику родину, як перспектива поділити нерухомість. Фільм пропонує життєвий гумор, яскравих персонажів і чимало незручних сімейних моментів.

"Родичі": дивитись трейлер





Маємо для вас ще одну добірку фільмів на вечір, які ви можете подивитися всією родиною.