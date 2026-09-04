24 Канал зібрав п’ять стрічок, які варто додати до списку перегляду на перегляд в найближчі вихідні.

"Чому я живийм"

Рік: 2021

Жанр: історична драма, мелодрама

IMDb: 7,4

Режисер: Віллен Новак

У ролях: Роланд Мішко, Анастасія Марків, Віктор Жданов, Ірина Мельник, Олексій Горбунов, Георгій Делієв.

"Чому я живий": дивитись трейлер

Маріуполь напередодні Другої світової. 17-річні Фрося та Льончик закохані й мріють одружитися, але батько дівчини категорично проти єврея в родині.

А потім приходить війна – і проблеми з весіллям раптом стають найменшою з їхніх проблем. Фільм заснований на автобіографічному оповіданні Євгена Митька.

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Що кажуть критики. ITC.ua поставив фільму 4/5: відзначив атмосферу 40-х, акторський склад і музику, хоча дорікнув стрічці за наївні моменти та надмірні релігійні акценти.

"Мавка. Справжній міф"

Рік: 2026

Жанр: фентезі, романтика, екшн, драма, жахи

IMDb: 5,8

Режисерка: Катя Царик

У ролях: Аріна Бочарова, Іван Довженко, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Алеся Романова.

"Мавка. Справжній міф": дивитись трейлер

Забудьте добру мультяшну Мавку. Тут вона – небезпечна лісова німфа, яка має заманити біолога Лук’яна в пастку, але несподівано закохується в нього. Тепер треба обирати між коханням і власним кланом. Класика: навіть містичні істоти не можуть просто спокійно виконати свою роботу.

Що кажуть критики та глядачі. Професійних оцінок поки небагато, а глядацька реакція неоднозначна: на КіноБаза – 5,8/10. Серед відгуків хвалять саму ідею, але критикують акторську гру та візуальні ефекти.

"БожеВільні"

Рік: 2024

Жанр: трилер, драма

IMDb: 7,9

Режисер: Денис Тарасов

У ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій.

"БожеВільні": дивитись трейлер

Сюжет. 1970-ті. Молодий Андрій Довженко потрапляє до радянської психлікарні після конфлікту із системою. Там він дізнається про каральну психіатрію – коли незручних для влади людей оголошували психічно хворими. Перед героєм постає вибір: співпрацювати з КДБ чи спробувати розповісти світові правду.

Що кажуть критики. "Детектор медіа" назвав стрічку насамперед жорстким гостросюжетним трилером, а не просто історичною драмою. Суспільне відзначило сильні акторські роботи, картинку й музику, хоча зауважило, що окремі діалоги звучать пафосно

"Я і Фелікс"

Рік: 2022

Жанр: драма

IMDb: 7,5

Режисерка: Ірина Цілик

У ролях: Юрій Іздрик, Владислав Балюк, Андрій Чередник, Анастасія Карпенко, Андрій Ісаєнко.

"Я і Фелікс": дивитись трейлер

Маленький Тимофій знайомиться з Феліксом – чоловіком із непростим минулим, який воював в Афганістані та намагається заглушити власні травми алкоголем. Для хлопчика цей дивний дорослий поступово стає важливою фігурою в житті. На тлі – Україна 90-х, де дорослі самі не дуже розуміють, як бути дорослими.

Що кажуть критики. ITC.ua поставив 8/10, похваливши акторські роботи, атмосферу 90-х і драматичну історію. Серед мінусів – деяка недосказаність.

"Ну мам!"

Рік: 2026

Жанр: комедія, драма, сімейний

IMDb: 6,4

Режисер: Олег Борщевський

У ролях: Ада Роговцева, Олена Кравець, Катерина Кузнєцова, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Роман Луцький, Ахтем Сеітаблаєв.

"Ну мам!": дивитись трейлер

Кілька історій переплітаються навколо мам і їхніх уже дорослих дітей. Бо для мами не має значення, скільки вам років: якщо вона може запитати "ти поїв?", значить, ви все ще дитина.

Що кажуть критики та глядачі. На КіноБаза фільм має 6,4/10. Відгуки неоднозначні: хвалять теплу атмосферу та впізнаваність, але критикують передбачуваність і велику кількість сюжетних ліній та штампів.

Ну і наостанок – ще порція вдалого українського кіно.