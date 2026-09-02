24 Канал зекономив вам час і зібрав українські фільми, які можуть подарувати і хороший настрій, і трохи ностальгії, і бажання після фіналу обговорити побачене.

"Мої думки тихі"

Рік: 2019

Жанр: комедія, драма

Оцінка IMDb: 7,8

"Мої думки тихі": дивитись трейлер

Про що фільм "Мої думки тихі"

Звукорежисер Вадим отримує замовлення записати голоси українських тварин для канадської компанії. Здавалося б, робота мрії: Закарпаття, природа, тиша. Але разом із ним у поїздку вирушає мама — і спокійний запис звуків природи перетворюється на дуже впізнавану сімейну подорож.

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Тут є і смішні ситуації, і конфлікт поколінь, і моменти, коли смієшся, бо впізнаєш у героях себе або своїх родичів.

Що кажуть критики та глядачі про фільм "Мої думки тихі"

Критики прийняли фільм дуже тепло. Vertigo відзначив цілісний сюжет, акторську гру та абсурдний гумор, а також те, що стрічка не перетворюється на набір окремих жартів.

Суспільне Культура називало фільм рідкісним прикладом української комедії з наскрізною історією та підкреслювало, що в ньому легко впізнати звичайні сімейні ситуації.

Глядачі теж не поскупилися на любов: на КіноБазі фільм має 7,8/10.

"Люксембург, Люксембург"

Рік: 2022

Жанр: комедія, драма

Оцінка IMDb: 7,8

"Люксембург, Люксембург": дивитись трейлер

Про що фільм "Люксембург, Люксембург"

Брати-близнюки Коля і Вася дізнаються, що їхній батько, який давно не живе з родиною, помирає у Люксембурзі. Тож вони вирушають у далеку країну, щоб востаннє побачити людину, яка фактично була відсутня у їхньому житті.

І так починається подорож, у якій буде багато дивних ситуацій, братських суперечок, гумору і спроб зрозуміти, ким для них насправді був батько.

Що кажуть критики та глядачі "Люксембург, Люксембург"

На КіноБазі фільм має 8,1 бала. Українські критики також оцінили стрічку позитивно. УНІАН назвав її хорошим українським кіно з яскравими персонажами, влучними діалогами та гумором, який не заважає говорити про серйозні речі — зокрема про дорослішання без батька.

Глядачі, щоправда, сперечаються щодо фіналу: комусь він здався незавершеним, а хтось, навпаки, вважає саме таке завершення правильним. І це, мабуть, непоганий знак — байдужими такі фільми зазвичай не залишають.

"Збори ОСББ"

Рік: 2024

Жанр: комедія, сімейний

Оцінка IMDb: 6,8

"Збори ОСББ": дивитись трейлер

Про що фільм "Збори ОСББ"

Мешканці звичайного українського будинку збираються, щоб вирішити важливе питання: купувати спільний генератор чи ні. Здавалося б, що тут складного?

Але це ж збори ОСББ. Тому за дуже короткий час розмова про генератор перетворюється на сварки, старі образи, претензії та справжню війну сусідів.

Якщо ви хоча б раз чули фразу «я за це платити не буду, бо живу на першому поверсі», то можете сприймати цей фільм як документальне кіно.

Що кажуть критики та глядачі про фільм "Збори ОСББ"

На відміну від перших двох фільмів, у "Зборів ОСББ" оцінки скромніші: 6,9 на КіноБазі та 6,8 на IMDb.

Одні критикують фільм за простий гумор, інші називають його дуже життєвим і впізнаваним. Особливо сподобалася частині аудиторії сама ідея: конфлікти мешканців будинку тут доведені до комедійного абсурду.

А ще для всіх, хто любить українське кіно, маємо добірку серіалів для вечірнього перегляду.