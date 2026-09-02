24 Канал сэкономил ваше время и собрал украинские фильмы, которые могут подарить и хорошее настроение, и немного ностальгии, и желание после финала обсудить увиденное.

"Мои мысли тихие"

Год: 2019

Жанр: комедия, драма

Рейтинг IMDb: 7,8

"Мои мысли тихие": смотреть трейлер

О чем фильм "Мои мысли тихие"

Звукорежиссер Вадим получает заказ на запись голосов украинских животных для канадской компании. Казалось бы, работа мечты: Закарпатье, природа, тишина. Но вместе с ним в поездку отправляется мама – и спокойная запись звуков природы превращается в очень знакомое семейное путешествие.

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Здесь есть и смешные ситуации, и конфликт поколений, и моменты, когда смеешься, потому что узнаешь в героях себя или своих родственников.

Что говорят критики и зрители о фильме "Мои мысли тихие"

Критики очень тепло приняли фильм. Vertigo отметил целостный сюжет, актерскую игру и абсурдный юмор, а также то, что картина не превращается в набор отдельных шуток.

"Суспильне Культура" назвало фильм редким примером украинской комедии со сквозной историей и подчеркнуло, что в нем легко узнать обычные семейные ситуации.

Зрители тоже не скупились на любовь: на "КиноБазе" фильм получил оценку 7,8/10.

"Люксембург, Люксембург"

Год: 2022

Жанр: комедия, драма

Оценка IMDb: 7,8

"Люксембург, Люксембург": смотреть трейлер

Что фильм "Люксембург,Люксембург"рассказывает

Братья-близнецы Коля и Вася узнают, что их отец, который давно не живет с семьей, умирает в Люксембурге. Поэтому они отправляются в далекую страну, чтобы в последний раз увидеть человека, который фактически отсутствовал в их жизни.

И так начинается путешествие, в котором будет много странных ситуаций, братских споров, юмора и попыток понять, кем для них на самом деле был отец.

Что говорят критики и зрители о фильме "Люксембург, Люксембург"

На "КиноБазе" фильм получил 8,1 балла. Украинские критики также положительно оценили картину. УНИАН назвал его хорошим украинским кино с яркими персонажами, меткими диалогами и юмором, который не мешает говорить о серьезных вещах – в частности, о взрослении без отца.

Зрители, правда, спорят по поводу финала: кому-то он показался незавершенным, а кто-то, наоборот, считает именно такое завершение правильным. И это, пожалуй, неплохой знак – равнодушными такие фильмы обычно не оставляют.

"Собрание ОСМД"

Год: 2024

Жанр: комедия, семейный

Рейтинг IMDb: 6,8

"Собрание ТСЖ": смотреть трейлер

Что фильм "Собрание ОСМД"

Жильцы обычного украинского дома собираются, чтобы решить важный вопрос: покупать ли общий генератор или нет. Казалось бы, что здесь сложного?

Но это же собрание ОСМД. Поэтому за очень короткое время разговор о генераторе превращается в ссоры, старые обиды, претензии и настоящую войну соседей.

Если вы хотя бы раз слышали фразу "я за это платить не буду, потому что живу на первом этаже", то можете воспринимать этот фильм как документальное кино.

Что говорят критики и зрители о фильме "Собрание ОСМД"

В отличие от первых двух фильмов, у "Собрания ОСМД" оценки скромнее: 6,9 на КиноБазе и 6,8 на IMDb.

Одни критикуют фильм за простой юмор, другие называют его очень жизненным и узнаваемым. Особенно понравилась части аудитории сама идея: конфликты жильцов дома здесь доведены до комедийного абсурда.

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