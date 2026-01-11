4 новых украинских фильма для идеального воскресенья

Выходные – это идеальное время, чтобы окунуться в мир кино. На этот раз рекомендуем посмотреть новые украинские фильмы.

24 Канал собрал подборку фильмов, которые можно посмотреть как наедине, так и в компании друзей или семьи.

"Собачки"

Рейтинг IMDb: 5,7

Молодая и успешная девушка, которая давно разочаровалась в отношениях, неожиданно сталкивается со странной "кармической" проблемой: каждый мужчина, с которым она пытается построить роман, превращается... в собаку.

Пока героиня пытается понять, что происходит и как снять это проклятие, ее жизнь наполняется хаосом, курьезными ситуациями и целой стаей четвероногих "эксов".

"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд к Рождеству"

Рейтинг IMDb: 6,4

Журналист отправляется в рождественское путешествие поездом через всю страну, чтобы написать статью об атмосфере праздника. В дороге он знакомится с очень разными пассажирами – одинокими, влюбленными, теми, кто убегает от прошлого или ищет новое начало.

Постепенно эта поездка становится для героя не просто работой, а шансом переосмыслить собственную жизнь, отношения и ошибки. Рождество, случайные встречи и искренние разговоры меняют судьбы пассажиров настолько, что они даже не ожидали такого хода событий.

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма

"Родительское собрание"

Рейтинг IMDb: 6,2

Обычное школьное родительское собрание очень быстро превращается в хаотичный батл характеров, амбиций и комплексов. Каждый родитель хочет выглядеть идеальным, защитить своего ребенка или доказать собственную правоту.

Секреты выныривают наружу, маски падают, а мелкие споры перерастают в крупные конфликты. По юмору и сатире фильм показывает, насколько абсурдными могут быть взрослые, когда речь заходит о детях, и как легко потерять здравый смысл в желании "быть лучше".

"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8,5

Это документальное путешествие на край света, где Антон Птушкин отправляется в Антарктиду – самый холодный, самый отдаленный и наименее исследованный континент планеты.

Фильм показывает не только невероятные пейзажи ледников, айсбергов и бескрайних белых просторов, но и реальную жизнь полярников: как они работают, живут месяцами в изоляции, что едят, как справляются с одиночеством и экстремальными условиями.

Отдельное внимание уделяется украинской антарктической станции "Академик Вернадский", ее истории и значению для науки.

"Антарктида": смотрите фильм онлайн