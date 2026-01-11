24 Канал зібрав добірку фільмів, які можна переглянути як наодинці, так і в компанії друзів чи родини.

"Песики"

Рейтинг IMDb: 5,7

Молода та успішна дівчина, яка давно розчарувалася в стосунках, несподівано стикається з дивною "кармічною" проблемою: кожен чоловік, з яким вона намагається побудувати роман, перетворюється… на собаку.

Поки героїня намагається зрозуміти, що відбувається і як зняти це прокляття, її життя наповнюється хаосом, курйозними ситуаціями та цілою зграєю чотирилапих "ексів".

"Потяг до Різдва"

Рейтинг IMDb: 6,4

Журналіст вирушає у різдвяну подорож потягом через усю країну, щоб написати статтю про атмосферу свята. У дорозі він знайомиться з дуже різними пасажирами – самотніми, закоханими, тими, хто тікає від минулого або шукає новий початок.

Поступово ця поїздка стає для героя не просто роботою, а шансом переосмислити власне життя, стосунки й помилки. Різдво, випадкові зустрічі та щирі розмови змінюють долі пасажирів настільки, що вони навіть не очікували на такий перебіг подій.

"Батьківські збори"

Рейтинг IMDb: 6,2

Звичайні шкільні батьківські збори дуже швидко перетворюються на хаотичний батл характерів, амбіцій і комплексів. Кожен з батьків хоче виглядати ідеальним, захистити свою дитину або довести власну правоту.

Секрети виринають назовні, маски падають, а дрібні суперечки переростають у великі конфлікти. За гумором і сатирою фільм показує, наскільки абсурдними можуть бути дорослі, коли мова заходить про дітей, і як легко втратити здоровий глузд у бажанні "бути кращими".

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8,5

Це документальна подорож на край світу, де Антон Птушкін вирушає в Антарктиду – найхолодніший, найвіддаленіший і найменш досліджений континент планети.

Фільм показує не лише неймовірні пейзажі льодовиків, айсбергів і безкраїх білих просторів, а й реальне життя полярників: як вони працюють, живуть місяцями в ізоляції, що їдять, як справляються з самотністю та екстремальними умовами.

Окрема увага приділяється українській антарктичній станції "Академік Вернадський", її історії та значенню для науки.

