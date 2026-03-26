Ведь в кинотеатрах вашего города состоялась премьера сразу двух украинских фильмов, которые точно найдут своего зрителя. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские ленты сейчас стоит посмотреть в кинотеатре.

Какие украинские фильмы вышли в кино 26 марта 2026 года?

"Вижу тебя"

26 марта 2026 года состоялась премьера украинского фильма "Вижу тебя". Это комедийная драма, в центре сюжета которой – украинский герой по имени Матвей. Он возвращается домой после длительного лечения и планирует начать жизнь с нового листа.

Однако одна неожиданная встреча и всего один взгляд меняют все. В смартфоне его брата появляется лицо незнакомой девушки, которая захватывает все его мысли. Но неожиданно телефон ломается, и связь с ней обрывается.

Теперь Матвей отправляется на поиски своей любви. В то же время он не знает, как девушка отреагирует на него, ведь война оставила на нем свой след – он передвигается на кресле колесном.

"Скамер"

Еще один украинский фильм, премьера которого состоялась 26 марта 2026 года, – криминальная драма "Скамер" режиссера Дмитрия Ефремова.

Главные роли в ленте исполнили Богдан Шелудяк, Дмитрий Ефремов, Екатерина Лозовицкая, Ольга Сумская, Алексей Горбунов, Макс Ткачев, Алексей Смолка, Валерия Лапко, Анна Доскич и Глеб Суханов.

Как отмечается в описании к фильму, это история о любви, которая испытывается жестокостью. Это также рассказ о войне, что меняет правила игры, и соблазн быстрых денег.

Какие еще украинские премьеры состоялись недавно?

Недавно в украинских кинотеатрах состоялись и другие яркие премьеры – в частности фильмы "Мавка. Настоящий миф" и "Когда ты расстанешься?".

Премьера ленты "Мавка. Настоящий миф" состоялась 1 марта 2026 года. Это романтическое фэнтези, режиссером которого стала Екатерина Царик. В фильме сыграли молодые украинские актеры: Арина Бочарова, Иван Довженко, Вячеслав Довженко и другие.

Премьера фильма "Когда ты расстанешься?" состоялась 12 марта 2026 года. Это украинская романтическая комедия режиссера Алексей Комаровский, в которой главные роли исполнили Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару. Это легкая приключенческая история, которая уже успела понравиться многим зрителям.

Выбирайте ленту по вкусу, приглашайте друзей и не забудьте приобрести попкорн, чтобы сделать просмотр еще более приятным.