Приключения, свобода и много солнца: 3 новых украинских фильма для летнего настроения
- Летние украинские фильмы: "Вкус свободы", "Отпуск вслепую", "Когда ты выйдешь замуж" предлагают истории о приключениях, любви и переосмыслении жизни.
- Эти фильмы идеально подходят для летнего просмотра, добавляя романтики, тепла и вдохновения.
Лето – это идеальное время для просмотра кино. Это возможность развлечься, вдохновиться и наполниться теплом не только снаружи, но и внутри. В этом году украинское кино порадовало премьерами, которые идеально вписываются в атмосферу лета.
Кино 24 расскажет об удачных украинских лентах, которые стоит посмотреть. Воспользуйтесь случаем устроить себе киновечер со вкусом лета, свободы и приключений.
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"Вкус свободы"
Молодую девушку Варю, которая грезит высокой кухней, увольняют из придорожного кафе небольшого городка. Поэтому она отправляется во Львов с надеждой стать успешным шеф-поваром. Случайно в ее руки попадает кулинарная книга Ольги Франко, написанная почти 100 лет назад.
Варя не только открывает новые вкусы, но и переосмысливает свою жизнь. Это красивая летняя история о смелости быть собой и находить счастье в неожиданных вещах.
"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн
"Отпуск вслепую"
В центре сюжета – история киевской бизнес-леди, которую недолюбливает ее коллектив. Чтобы отдохнуть от строгой шефини, подчиненные дарят ей билет на вершину украинских гор. Так героиня отправляется в вынужденный отпуск навстречу приключениям и неожиданным знакомствам.
Это романтическая комедия о том, как сталкиваются два разных мира. Колорит и живописность карпатских гор, сюрпризы и перезагрузки – здесь собралось все для идеального летнего фильма.
"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн
"Когда ты выйдешь замуж"
Успешная и талантливая искусствовед Ксения болезненно разрывает отношения с женихом. После этого она вместе с подругой отправляется на море, чтобы восстановиться и начать новую жизнь. Авантюрное путешествие в Хорватию приводит девушек к курортным интригам, различным приключениям и даже криминальным гонкам.
Легкая романтическая комедия с красивыми локациями, средиземноморским шармом и увлекательным отдыхом точно подойдет для летнего вечернего просмотра.
"Когда ты выйдешь замуж": смотрите трейлер онлайн