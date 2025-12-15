Не только "Ты – космос": новые украинские фильмы, от которых перехватывает дыхание
- Фильм "Ты – космос" рассказывает о космическом дальнобойщике Андрея, который остается один во Вселенной после взрыва Земли.
- Документальная лента "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" – об истории группы "Океан Эльзы", а "Второе дыхание" рассказывает о пяти украинских ветеранов, которые покорили Килиманджаро.
В последние годы вышло много хороших украинских фильмов. Несмотря на войну, наш кинематограф развивается, что не может не радовать. Одна из лент, которая совсем недавно наделала шума, "Ты –космос".
В материале 24 Канала читайте об украинских фильмах 2025 года, которые должен посмотреть каждый. Выбирайте, что включить сегодня или завтра после тяжелого рабочего дня.
Какие новые украинские фильмы посмотреть?
"Ты – космос"
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
События фильма разворачиваются в будущем, а в центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник. Мужчина перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Все вокруг неожиданно уничтожается, ведь Земля взрывается, поэтому главный герой остается во Вселенной один.
Андрей проводит время только с роботом, и вдруг появляется француженка Катрин, которой нужно помочь. Несмотря на опасность, Мельник не покидает девушку.
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Это фильм о легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзы". Зрителям показали уникальные архивные кадры, раскрыли неизвестные факты о коллективе, а также собрали воспоминания людей, которые его развивали.
Это рассказ о пути "Океана Эльзы", что сопровождался вызовами, которые проходила наша страна: создание группы во Львове, переезд в Киев, выход культовых песен, грандиозные концерты и тому подобное.
"Второе дыхание"
- Рейтинг IMDb: 8.3/10
В фильме рассказывается о пяти украинских ветеранах, которые покорили Килиманджаро. Это Роман "Добряк" Колесник, Владислав "Шатя" Шатило, Михаил "Гризли" Матвеев и Александр "Рагнар" Михов, которые были на протезах, а также Ольга "Высота" Егорова, получившая ранения на фронте.
