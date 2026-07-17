Неожиданно жутко: 5 украинских фильмов ужасов, которые держат в напряжении до самого финала

Если вам кажется, что украинское кино – это только исторические драмы, романтические комедии или фильмы о войне, пора немного испугаться. Ведь в последние годы украинские режиссеры все смелее заходят на территорию хоррора, где хватает ведьм, демонов, жутких легенд и даже... зомби с советской идеологией.

24 Канал собрал фильмы ужасов, которые обязательно стоит посмотреть, если хочется пощекотать нервы.

"Конотопская ведьма"

Если бы месть обрела человеческое воплощение, она, вероятно, выглядела бы именно так.

Елена и Андрей живут обычной счастливой жизнью, пока российское вторжение не разрушает все. Любимый гибнет на ее глазах, а сама женщина возвращает себе колдовской дар, от которого когда-то отказалась ради любви.

Далее начинается то, что сложно назвать классическим хоррором. Это кровавая история возмездия, в которой оккупанты очень быстро понимают: не все украинские женщины плачут. Некоторые еще и колдуют.

"Конотопская ведьма": смотреть трейлер

"Лысая гора"

Киевляне знают Лису гору как место для прогулок. Любители мистики – как территорию древних легенд. А после этого фильма, возможно, вы еще раз подумаете, стоит ли туда идти после захода солнца.

Майя до сих пор не может смириться с исчезновением матери, которая много лет назад бесследно пропала именно здесь. Однажды она отправляется на Лысую гору вместе с новым знакомым Марком. Казалось бы, обычная прогулка. Но очень скоро становится ясно, что это место совсем не радуется гостям.

"Лысая гора": смотреть трейлер

"Тени незабытых предков"

Студент, неразделенная любовь, Карпаты и древнее зло. Звучит как очень странный студенческий обмен.

Главный герой Валанчик случайно оказывается в центре борьбы с темными силами после того, как древние духи вырываются на свободу. Теперь вместо подготовки к занятиям придется спасать мир.

"Тени незабытых предков": смотреть трейлер

"Синевир"

Есть озера, у которых хочется фотографироваться. А есть Синевир в этом фильме, от которого хочется очень быстро бежать в обратную сторону.

По легенде, в местных лесах обитает жуткое существо с телом человека и головой пса. Конечно, найдутся смельчаки, которые решат проверить, правда ли это.

События разворачиваются в 70-х годах, когда группа туристов и двое подростков оказываются посреди леса, где легенды вдруг перестают быть легендами.

"Синевир": смотреть трейлер

"Каховский объект"

Украинский кинематограф официально дошел до зомби. Но сделал это по-своему.

После подрыва Каховской ГЭС военные находят секретный советский бункер, где когда-то проводили эксперименты над людьми. Внутри их ждут существа, которые вроде бы уже не живые, но и умирать окончательно тоже не собираются.

"Каховский объект": смотрите трейлер

А чтобы немного разбавить вечер и отогнать страх – смотрите подборку легких французских комедий.