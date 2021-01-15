Перед выходными днями министр Александр Ткаченко порекомендовал украинские мультфильмы, которые стоит посмотреть с детьми. Какие ленты вошли в подборку политика – узнавайте в материале.

Сейчас сотни украинских киноманов рекомендуют в сети посмотреть мультфильм "Душа" от Disney. Лента действительно сможет понравиться как детям, так и взрослым, и научить людей видеть мелкие вещи, которые приносят счастье. В то же время Александр Ткаченко убежден, что таких проектов много и в нашей киноиндустрии. Поэтому в телеграм он поделился списком украинских мультфильмов, которые стоит посмотреть.

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"У нас есть мощные анимационные студии, продукт которых полностью конкурирует с Disney и Pixar. Взять бы хотя бы "Руслан и Людмила: Перезагрузка", которая была номинирована на многочисленных международных фестивалях и одержала победу в Ирландии как "Лучший художественный фильм"... Такие студии, как Animagrad, "Красная собака", "Красная собака", КАПИ и другие создают качественный контент, который не только показывает свою конкурентоспособность на мировом рынке, но и является действительно прибыльным", – подчеркнул Александр Ткаченко.

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"Клара и Волшебный Дракон" (2019)

В центре сюжета мультфильма – девочка Клара, которая живет в небольшом домике в лесу. Она каждый раз попадает в забавные ситуации со своими друзьями обезьянками. Новая прогулка знакомит ее с Драконом, на которого охотятся силы зла. Поэтому Клара объединяет усилия с жителями леса, чтобы противостоять злодеям. Та, оказывается, что целью Сил зла является и сама девочка.

Мультфильм представили в 2019 году не только в Украине, но и России и на оккупированных территориях нашей страны.

"Клара и Волшебный Дракон": смотрите трейлер

"Никита Кожемяка" (2016)

Всем известна легенда, как Кирилл Кожемяка одолел страшного и могучего змея. Но о таком подвиге сын героя Никита может только мечтать. Мальчик не унаследовал от славного отца силу, однако храбрость все-таки есть в его жилах. Чтобы спасти поселок от ведьмы, Никита отправится в увлекательное и опасное путешествие.

"Никита Кожемяка": смотрите трейлер

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"Руслан и Людмила: Перезагрузка" (2018)

Мультфильм "Руслан и Людмила: Перезагрузка" расскажет о странствующем артисте Руслане, который влюбился в красавицу Людмилу, не зная, что она – Киевская принцесса. Злой колдун Черномор похищает девушку на глазах у влюбленного парня. Поэтому Руслан отправляется на поиски принцессы, не боясь могущества своего соперника.

"Руслан и Людмила: Перезагрузка": смотрите трейлер

"Казаки" (2016, 2018)

Серия украинских мультфильмов "Казаки" уже давно покорила юных киноманов, ведь наблюдать за выходками и приключениями Тура, Грая и Ока можно вечно. В 2016 и 2018 годах появились продолжения любимого мультфильма.

"Казаки: Вокруг света": смотрите эпизод мультфильма

"Любовь" (2019)

А завершает подборку короткометражная анимационная лента "Любовь". Мультфильм будет состоять из нескольких эпизодов, в которых через музыку и картинку покажут трудности в отношениях людей.

"Любовь": смотрите трейлер

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Какие мультфильмы планируют снять в 2021 году

В 2021 году на большие экраны выйдут 2 украинских мультфильма – "Гулливер" и "Виктор-робот". Кроме этого, при поддержке Госкино создадут десятки отечественных лент для малышей, о чем охотно рассказал Александр Ткаченко.

"Сейчас в производстве Госкино – полнометражная работа "Азарт", 3 анимационных сериала, авторская анимация Никиты Лыськова, работы Анатолия Лавренишина и Степана Коваля и другие. Все они увидят свет в этом году. Также в работе "Мавка" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и "33 образа Петрика Пяточкина" про любимого детского героя", – поделился Александр Ткаченко.

Планируется снять и короткометражные фильмы "Сад переехал", "Тигр бродит рядом" и телесериал "Черная-черная курица". Поэтому, кажется, 2021 год будет достаточно насыщен на отечественные премьеры.