Перед вихідними днями міністр Олександр Ткаченко порекомендував українські мультфільми, які варто переглянути з дітьми. Які стрічки увійшли до добірки політика – дізнавайтесь у матеріалі.

Наразі сотні українських кіноманів рекомендують у мережі переглянути мультфільм "Душа" від Disney. Стрічка і справді зможе сподобатись як дітям, так і дорослим, та навчити людей бачити дрібні речі, які приносять щастя. Водночас Олександр Ткаченко переконаний, що таких проєктів є багато і в нашій кіноіндустрії. Відтак в телеграмі він поділився списком українських мультфільмів, які варто переглянути.

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"У нас є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney та Pixar. Взяти б хоча б "Викрадену принцесу", що номінувалася на численних міжнародних фестивалях та здобула перемогу в Ірландії як "Найкращий художній фільм"... Такі студії, як Animagrad, "Червоний собака", "Новаторфільм", КАПІ та інші створюють якісний контент, який не лише показує свою конкурентоспроможність на світовому ринку, а і є дійсно прибутковим", – наголосив Олександр Ткаченко.

Які українські мультфільми подивитись на вихідних: порада міністра

"Клара та Чарівний Дракон" (2019)

У центрі сюжету мультфільму – дівчинка Клара, яка живе у невеличкому будиночку в лісі. Вона щоразу потрапляє у кумедні ситуації зі своїми друзями мавпочками. Нова прогулянка знайомить її з Драконом, на якого полюють Сили зла. Тому Клара об'єднує зусилля з жителями лісу, аби протистояти лиходіям. Та, виявляється, що ціллю Сил зла є і сама дівчинка.

Мультфільм презентували у 2019 році не тільки в Україні, але й Росії та на окупованих територіях нашої держави.

"Клара і Чарівний Дракон": дивіться трейлер

"Микита Кожум'яка" (2016)

Всім відома легенда, як Кирило Кожум'яка здолав страшного і могутнього змія. Та про такий подвиг син героя Микита може тільки мріяти. Хлопчик не успадкував від славетного батька силу, однак хоробрість таки є у його жилах. Щоб врятувати селище від відьми, Микита вирушить у захопливу та небезпечну мандрівку.

"Микита Кожум’яка": дивіться трейлер

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"Викрадена принцеса" (2018)

Мультфільм "Викрадена принцеса" розкаже про мандрівного артиста Руслана, який закохався у красуню Людмилу, не знаючи, що вона – київська принцеса. Злий чаклун Чорномор викрадає дівчину на очах у закоханого хлопця. Відтак Руслан вирушає на пошуки принцеси, не боячись могутності свого суперника.

"Викрадена принцеса": дивіться трейлер

"Козаки" (2016, 2018)

Серія українських мультфільмів "Козаки" вже давно підкорила юних кіноманів, адже спостерігати за витівками і пригодами Тура, Грая та Ока можна вічно. У 2016 та 2018 роках з'явились продовження улюбленого мультфільму.

"Козаки: Навколо світу": дивіться епізод мультфільму

"Кохання" (2019)

А завершує добірку короткометражна анімаційна стрічка "Кохання". Мультфільм складатиметься з кількох епізодів, в яких через музику та картинку покажуть труднощі у стосунках людей.

"Кохання": дивіться трейлер

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Які мультфільми планують зняти у 2021 році

У 2021 році на великі екрани вийдуть 2 українські мультфільми – "Гулівер" і "Віктор-робот". Окрім цього, за підтримки Держкіно створять десятки вітчизняних стрічок для малечі, про що залюбки розповів Олександр Ткаченко.

"Наразі у виробництві Держкіно – повнометражна робота "Азарт", 3 анімаційних серіали, авторська анімація Микити Лиськова, роботи Анатолія Лавренішина і Степана Коваля та інші. Усі вони побачать світ цього року. Також у роботі "Мавка" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та "33 образи Петрика П'яточкіна" про улюбленого дитячого героя", – поділився Олександр Ткаченко.

Планується зняти і короткометражні фільми "Сад переїхав", "Тигр блукає поруч" і телесеріал "Чорна-чорна курка". Тож, здається, 2021 рік буде досить насичений на вітчизняні прем'єри.