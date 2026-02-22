Не только "Белла Вита": новые украинские сериалы, которые наделали шума в сети

Украинские сериалы продолжают завоевывать любовь зрителей. Например, 14 февраля вышла четырехсерийная мелодрама "Белла Вита", которая сразу получила популярность, с Сергеем Стрельниковым в главной роли.

В материале 24 Канала читайте, какие новые украинские сериалы наделали шума в сети.

Новые украинские сериалы

"Кофе с кардамоном. Сила земли"

Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Это продолжение истории о дочери священника Анне. После смерти любимого Адама женщина переживает немало трудностей в жизни. Она вынуждена бороться за свой дом, воспитывать детей и решать финансовые проблемы. Также Анна оказывается в любовном треугольнике: за сердце главной героини борются промышленник Стефан Терлецкий и министр финансов Павел Крушевский.

"Кофе с кардамоном. Сила земли": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тихая Нава"

Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Летом 2018 года Адам и его невеста приезжают в Тихую Наву, чтобы отдохнуть. Однако влюбленные ссорятся, и парень убегает, а девушка отправляется на его поиски. Она становится жертвой изнасилования, но полиция не берется расследовать преступление должным образом. Анна даже начинает подозревать самого Адама.

Пара расходится, однако Адам стремится найти виновного. Молодой юрист снова отправляется в Тихую Наву, где происходит серия жестоких преступлений: изнасилования и убийства. Власть и полиция пытаются сделать так, чтобы об этом забыли, а жертвы остаются наедине со своей болью, поэтому Адам вступает в борьбу с системой.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Белла Вита"

Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Это история о дизайнере свадебных платьев Вите Бондарчук, которая открывает собственный свадебный салон Bella Vita, рискуя семейным домом. Однажды она знакомится с влиятельным и состоятельным бизнесменом Владиславом Сикорским, свадьба которого срывается.

Сикорский просит Виту сыграть роль его невесты, ведь на церемонии должны присутствовать важные деловые партнеры. Взамен мужчина предлагает женщине выгодную сделку. Однако их договоренность неожиданно затягивается.

"Белла Вита": смотрите онлайн анонс сериала

Какие еще новые украинские сериалы посмотреть?