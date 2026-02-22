У матеріалі 24 Каналу читайте, які нові українські серіали наробили галасу в мережі.

Нові українські серіали

"Кава з кардамоном. Сила землі"

Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Це продовження історії про доньку священника Анну. Після смерті коханого Адама жінка переживає чимало труднощів у житті. Вона змушена боротися за свій дім, виховувати дітей і розв'язувати фінансові проблеми. Також Анна опиняється у любовному трикутнику: за серце головної героїні борються промисловець Стефан Терлецький та міністр фінансів Павел Крушевський.

"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тиха Нава"

Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена приїжджають до Тихої Нави, щоб відпочити. Проте закохані сваряться, і хлопець утікає, а дівчина відправляється на його пошуки. Вона стає жертвою зґвалтування, але поліція не береться розслідувати злочин належним чином. Анна навіть починає підозрювати самого Адама.

Пара розходиться, проте Адам прагне знайти винного. Молодий юрист знову відправляється до Тихої Нави, де відбувається серія жорстоких злочинів: зґвалтування та вбивства. Влада та поліція намагаються зробити так, щоб про це забули, а жертви залишаються наодинці зі своїм болем, тож Адам вступає у боротьбу зі системою.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Белла Віта"

Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Це історія про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук, яка відкриває власний весільний салон Bella Vita, ризикуючи родинним домом. Одного разу вона знайомиться з впливовим і заможним бізнесменом Владиславом Сікорським, весілля якого зривається.

Сікорський просить Віту зіграти роль його нареченої, адже на церемонії мають бути присутні важливі ділові партнери. Натомість чоловік пропонує жінці вигідну угоду. Проте їхня домовленість несподівано затягується.

"Белла Віта": дивіться онлайн анонс серіалу

