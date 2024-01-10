Поэтому 24 Канал подготовил список украинских лент, которые точно достойны вашего внимания. Не упустите лучшие новинки и наслаждайтесь просмотром.

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Новые украинские сериалы

"Если честно"

Сериал, который стоит ожидать с 15 января. Это история о современной влюбленной паре, проживающей в гражданском браке. Рассказ разворачивается вокруг Андрея и Инги, исполненных Игорем Ласточкиным и Дарьей Петрожицкой.

По сюжету они постоянно вовлекаются в гендерные споры, включая родителей, родственников, друзей, коллег по работе и даже свои собственные альтернативы. Даже с помощью этих экспериментов главным героям не всегда удается разрешить конфликтные ситуации. Андрей и Инга продолжают вызывать стереотипы, разбивать их и, несмотря ни на что, остаются вместе.

"Если честно": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шпиталь"

Это история, которая разворачивается в полевом госпитале. Туда съезжаются врачи из разных уголков мира и Украины для того, чтобы спасать жизнь украинцев, страдающих сегодня от жестокой, кровопролитной войны.

Впрочем, госпиталь становится местом, где не только спасают жизнь. Там рядом с работой решаются личные проблемы, рождаются чувства, дружба и, конечно, любовь.

"Шпиталь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Новогодний кувырком"

В канун Нового года в уютном отеле в Карпатах, благодаря владельцу Ивану, собирается небольшая группа очень разных людей. Воин ВСУ Валера возвращается с передовой, чтобы убедить жену не разводиться. Таня, волонтер, не очень успешно собирает деньги на дроны для армии и спешит на таможню. Лиза, блоггерша, просто хочет наслаждаться своей беззаботной и веселой жизнью перед войной. Депутат Петрович мечтает убежать за границу с сумкой денег.

У них есть разные мечты и взгляды на жизнь, но все вместе встретят Новый год, чтобы выяснить, чего на самом деле они ожидают от будущего.

"Новогодний кувырком": смотрите онлайн трейлер сериала

"Круг заблуждения"

Это удивительная детективная мелодрама, рассказывающая о запутанной судьбе женщины. Главная героиня, Лина Коваленко, оказывается одаренной и спокойной личностью, однако, как это часто случается в реальной жизни, она пережила домашнее насилие и, в результате, случайно оказалась за решеткой за убийство своего мужа. Завершив срок заключения, он возвращается на свободу, и теперь возникает вопрос: что будет теперь?

"Круг заблуждения": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Голова"

Главный персонаж, Антон, заключает соглашение с ректором университета о том, что он сможет "поднять" любую украинскую деревню. Ректор заинтересованно принимает этот вызов и предлагает Антону за полгода сменить село Антоновку. В путешествие с Антоном отправляются его друзья – гений математики Богдан и блогер Милана.

Во время пребывания в Антоновке они сталкиваются с проблемами села. Учитывая отсутствие практического опыта работы в этой сфере у молодых людей, им приходится придумывать нестандартные решения.

"Голова": смотрите онлайн трейлер сериала