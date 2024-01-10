Тому 24 Канал підготував список українських стрічок, які точно варті вашої уваги. Не пропустіть найкращі новинки та насолоджуйтесь переглядом.

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Нові українські серіали

"Якщо чесно"

Серіал, який лише варто очікувати з 15 січня. Це історія про сучасну закохану пару, що проживає у цивільному шлюбі. Розповідь розгортається навколо Андрія та Інги, виконаних Ігорем Ласточкіним і Дар'єю Петрожицькою.

За сюжетом вони постійно втягуються у гендерні суперечки, включаючи батьків, родичів, друзів, колег з роботи та навіть свої власні альтер его. Навіть за допомогою цих експериментів головним героям не завжди вдається вирішити конфліктні ситуації. Андрій та Інга продовжують викликати стереотипи, розбивати їх та, попри все, залишаються разом.

"Якщо чесно": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шпиталь"

Це історія, яка розгортається у польовому шпиталі. Туди з'їжджаються лікарі з різних куточків світу та України задля того, щоб рятувати життя українців, які сьогодні страждають від жорстокої, кровопролитної війни.

Утім шпиталь стає місцем, де не лише рятують життя. Там поруч із роботою вирішуються особисті проблеми, зароджуються почуття, дружба та, звичайно, кохання.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Новорічна шкереберть"

Напередодні Нового року у затишному готелі в Карпатах, завдяки власникові Івану, збирається невелика група дуже різних людей. Воїн ЗСУ Валера повертається з передової, щоб переконати дружину не розлучатися. Таня, волонтерка, не дуже успішно збирає гроші на дрони для армії й поспішає на митницю. Ліза, блогерка, просто хоче насолоджуватися своїм безтурботним та веселим життям перед війною. Депутат Петрович мріє втекти за кордон із сумкою грошей.

Всі вони мають різні мрії та погляди на життя, але всі разом зустрінуть Новий рік, щоб з'ясувати, чого насправді вони очікують від майбутнього.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коло омани"

Це дивовижна детективна мелодрама, що розповідає про заплутану долю жінки. Головна героїня, Ліна Коваленко, виявляється обдарованою та спокійною особистістю, проте, як це часто трапляється в реальному житті, вона пережила домашнє насильство і, в результаті, випадково опинилася за ґратами за убивство свого чоловіка. Завершивши термін ув'язнення, вона повертається на свободу, і тепер виникає питання: що буде тепер?

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Голова"

Головний персонаж, Антон, укладає угоду з ректором університету про те, що він зможе "підняти" будь-яке українське село. Ректор зацікавлено приймає цей виклик і пропонує Антону за пів року змінити село Антонівку. У подорож з Антоном відправляються його друзі – геній математики Богдан та блогерка Мілана.

Під час перебування в Антонівці вони стикаються з різноманітними проблемами села. Зважаючи на відсутність практичного досвіду роботи в цій сфері у молодих людей, їм доводиться вигадувати нестандартні рішення.

"Голова": дивіться онлайн трейлер серіалу