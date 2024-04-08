Поэтому в материале Кино 24 ищите украинские новинки, которые стоят вашего просмотра. Среди них: "Перевозчица", "Код", "Просто Надежда" и другие культовые ленты.

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Новые украинские сериалы

"Домик на счастье"

Эта комедия рассказывает историю Марии и Максима, жителей города, которые решают переехать из Киева в село Сеньковка с мечтой о собственной страусиной ферме и салоне красоты. Однако спокойная сельская жизнь оказывается не такой, как ожидали герои.

В пятом сезоне оказывается, что Мария бросила Максима, уехала за границу и нашла себе состоятельного мужчину. Максим борется за опеку над их дочкой и начинает строить свою жизнь снова. Эту ситуацию можно воспринимать, как троллинг Галины Безрук, которая раньше играла роль Маши в сериале, а сейчас предала Украину, живет в России и молчит о войне.

Но Максу некогда скучать по бывшей, теперь ему очень трудно выбрать между двумя новыми претендентками на роль любимой: Натальей Денисенко и Дарьей Петрожицкой.

"Домик на счастье": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перевозчица"

Украинский сериал в жанре драмы посвящен первым неделям российской агрессии в Украине в феврале 2022 года.

После первых взрывов главная героиня, которая уже имела опыт событий на Донбассе, решает не покидать страну, а стать водителем для других людей, чтобы доставить их в безопасное место, независимо от направления – или в Харьков, или в Польшу.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Код"

Сериал начинается с того, что в Закарпатье и Киеве почти одновременно происходят убийства иностранцев. Эти события побуждают к решительной реакции посольства и консульства, которые настаивают на срочном вмешательстве лучших сил.

Таким образом, задача раскрыть эти преступления возлагается на плечи недавно созданной команды Криминального Операционного Департамента (К.О.Д.), которая имеет опыт в расследовании подобных ситуаций как на суше, так и на воде.

"Код": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди новых лент, которые также стоит увидеть всем: сериал "Просто Надежда" и новейшая кинокартина "Хрустальные источники". Выбирайте то, что вам по вкусу больше всего и наслаждайтесь украинским кино.