Тому у матеріалі Кіно 24 шукайте українські новинки, які вартують вашого перегляду. Серед них: "Перевізниця", "Код", "Просто Надія" та інші культові стрічки.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

Нові українські серіали

"Будиночок на щастя"

Ця комедія розповідає історію Марії та Максима, жителів міста, які вирішують переїхати з Києва до села Сеньківка з мрією про власну страусову ферму та салон краси. Проте спокійне сільське життя виявляється не таким, як очікували герої.

У п'ятому сезоні виявляється, що Марія покинула Максима, виїхала за кордон і знайшла собі заможного чоловіка. Максим бореться за опіку над їхньою донькою і починає будувати своє життя знову. Цю ситуацію можна сприймати, як тролінг Галини Безрук, яка раніше грала роль Маші в серіалі, а зараз зрадила Україну, живе у Росії та мовчить про війну.

Та Максу ніколи сумувати за колишньою, тепер йому дуже важко обрати між двома новими претендентками на роль коханої: Наталкою Денисенко та Дар'єю Петрожицькою.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перевізниця"

Український серіал у жанрі драми присвячений першим тижням російської агресії в Україні у лютому 2022 року.

Після перших вибухів головна героїня, яка вже мала досвід подій на Донбасі, вирішує не залишати країну, а стати водієм для інших людей, щоб доставити їх у безпечне місце, незалежно від напрямку – чи то до Харкова, чи до Польщі.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Код"

Серіал розпочинається з того, що в Закарпатті та Києві майже одночасно відбуваються вбивства іноземців. Ці події спонукають до рішучої реакції посольства і консульства, які настоюють на терміновому втручанні кращих сил.

Таким чином, завдання розкрити ці злочини покладається на плечі нещодавно створеної команди Кримінального Операційного Департаменту (К.О.Д.), яка має досвід у розслідуванні подібних ситуацій як на суші, так і на воді.

"Код": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед нових стрічок, які також варто побачити усім: серіал "Просто Надія" та найновіша кінокартина "Кришталеві джерела". Обирайте те, що вам до смаку найбільше та насолоджуйтесь українським кіно.